Neuer Schulraum in Burgdorf – Stadtrat stimmt einem Provisorium im Gsteighof zu Burgdorf integriert ab Sommer rund 60 ukrainische Kinder und Jugendliche in bestehende Regelklassen. Dazu benötigt die Stadt mehr Platz. Pia Scheidegger

Auf dem Schulareal Gsteighof soll bald ein Provisorium stehen. Foto: Thomas Peter

Kaum hat das Stimmvolk dem Kredit für ein neues Schulhaus in der Schlossmatt zugestimmt, steht in Burgdorf bereits ein nächstes Schulraumprojekt an. Diesmal geht es aber nicht um einen Neubau, sondern um ein Provisorium. Es soll auf dem Areal der Schule Gsteighof entstehen und den Unterricht für drei weitere Klassen ermöglichen.