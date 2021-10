Architekturkolumne – Stadtplaner müssen endlich 4-D lernen Wo gebaut wird, lösen sich die Dimensionen ab: Auf die eindimensionale Rede des Politikers folgen flache 2-D-Baupläne und zuletzt deren 3-D-Realisierung. Nur die vierte Stufe geht häufig vergessen. Benedikt Loderer

Bauwerke brauchen mehr als drei Dimensionen: Stadt aus Lehm, gebaut an der ETH Zürich. Foto: Keystone

Postkarten sind flach, 2-D. Sie zeigen Bauten, die plastisch, also 3-D sind. Man betrachtet das Bild des Bauwerks, doch hört man gleichzeitig einer Erzählung zu. Sie raunt Stadtgeschichte, die im Bild abgelagert ist. Nicht historisch wasserdicht, sondern mythisch, geheimnisvoll, vielversprechend. Die auf Postkarten eingedickte Stadt wird zu ihrer erahnten Geschichte, die vergangene Zeit wirkt mit, aus 2-D wird 4-D.



Wie ist das nun mit den Bildern, die die Planer malen, pardon, generieren? Meistens sind es 2-D-Blätter, sprich Pläne. Verstanden werden sie vor allem von den Leuten, die daran gearbeitet haben. Diese Pläne reden nicht, man muss sie zum Sprechen bringen. Sie erzählen keine Geschichte, sie liegen 2-D auf dem Tisch, nackt, bloss, farbig und sind ganz stumm.



Dem abzuhelfen, gibt es die Orientierungsversammlung. Einer der planerischen Alphabeten erklärt den des Planlesens Unkundigen, was sie verstehen könnten. Er beginnt beim Istzustand, begründet den Eingriff, streift die Planungsgeschichte, nimmt einen Schluck Wasser, dann folgt das Wichtigste. Was nämlich der Plan vorsieht. Was gebaut werden soll, welche Bäume gefällt, wie viele mehr gepflanzt werden. Er weiss, Bäume entscheiden! Er unterscheidet in erste und zweite Etappe, kurz, der Mann – Frauen sind selten – tut seine Pflicht. Er versucht das 2-D der Pläne ins 3-D der kommenden Wirklichkeit zu übersetzen. Der Applaus ist dünn.