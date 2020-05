Heilpädagogische Schule Bern – Stadtparlament stimmt für Neubau Der Berner Stadtrat bewilligt den Baukredit über rund 31 Millionen Franken.

Die Heilpädagogische Schule Bern ist sanierungsbedürftig. zvg

Die Stadtberner Stimmberechtigten können am 27. September über den Neubau der Heilpädagogischen Schule Bern (HPS) entscheiden. Der Stadtrat hat den Baukredit von 30,8 Millionen Franken am Donnerstag mit 69 zu 1 Stimmen gutgeheissen.

Die HPS ist eine Sonderschule für Stadt und Region Bern. Sie bietet Platz für rund 50 kognitiv und teilweise körperlich beeinträchtigte Kinder und Jugendliche.

Dass die beiden bestehenden Gebäude an der Tscharnerstrasse und am Hopfenrain sanierungsbedürftig sind, blieb im Stadtrat unbestritten. Ersetzt werden sollen sie durch einen Neubau auf einem bisher unbebauten städtischen Grundstück an der Statthalterstrasse – direkt neben den Volksschulen Bümpliz und Statthalter.

Im zweistöckigen Neubau sollen zwölf Sonderschulklassen aller Stufen Platz finden. Vorgesehen ist nebst Unterrichtsräumen und einer Turnhalle auch eine Quartierküche. Diese wird nicht nur die HPS, sondern auch städtische Tagesschulen und Kitas in Bümpliz mit Mahlzeiten beliefern.

Sagt das Volk Ja, könnte die neue Schulanlage Anfang 2023 bezugsbereit sein.

( SDA )