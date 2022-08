Für mehr Begrünung in Bern – Stadtklima-Initiative mit 6000 Unterschriften eingereicht Die Stadtberner Stimmberechtigten sollen über mehr Grünraum abstimmen können. Die sogenannte Stadtklima-Initiative wurde am Montag im Erlacherhof eingereicht.

Die Berner Stadtklima-Initiative wurde am Montag im Erlacherhof eingereicht. Foto: zvg

Die Stadtberner Stimmberechtigten sollen über mehr Grünraum abstimmen können. Die sogenannte Stadtklima-Initiative wurde am Montag mit über 6000 Unterschriften im Erlacherhof eingereicht.

Das teilte das Initiativkomitee mit. Damit das Begehren zustande kommt, müssen mindestens 5000 gültige Unterschriften vorliegen. Hinter der Initiative stehen die Umweltvereine «UmverkehR» und «Läbigi Stadt» zusammen mit mehreren Partnerorganisationen.

«Wir freuen uns sehr, dass wir die nötigen Unterschriften lange vor dem Ablauf der Sammelfrist einreichen konnten», sagte Laura Binz, Co-Präsidentin «Läbigi Stadt». Das Begehren war im Mai lanciert worden.

Gemäss Initiativtext soll die Stadt Bern bis 2032 jährlich 0,5 Prozent der öffentlichen Strassenräume gegenüber dem Stand von 2022 entsiegeln und begrünen. Gleichzeitig soll sie pro Jahr ein Prozent der Strassenfläche in neue, klimaangepasste Begegnungsorte und Zonen mit hoher Aufenthaltsqualität umwandeln. Eine ähnlich lautende Initiative soll am 8. September in Ostermundigen eingereicht werden.

Trockenheit und Starkniederschläge

Hintergrund der Forderungen ist der Klimawandel. Wetterextreme wie Trockenheit und Starkniederschläge nähmen zu, machen die beiden Organisationen geltend. In den Städten komme es öfter zu gesundheitsschädigenden Hitzeinseln. Die Artenvielfalt nehme ab. Dem gelte es entgegenzuwirken.

Stadtklima-Initiativen gibt es auch in anderen Städten. In Winterthur etwa beschloss der Stadtrat im Februar, den zwei zustande gekommenen Initiativen einen Gegenvorschlag entgegenzustellen. Im Kanton Basel-Stadt überwies der Grosse Rat zwei Stadtklima-Initiativen von «UmverkehR» und Partnern. Die Kantonsregierung soll nun einen Gegenvorschlag prüfen.

Auch in Zürich kamen die beiden Stadtklima-Initiativen zustande. In Luzern zogen die Grünen die Stadtklima-Initiative zurück, nachdem der Stadtrat einen Gegenvorschlag erarbeitet hatte.

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.