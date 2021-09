Spardebatte – Stadtgalerie bleibt erhalten, das New-York-Stipendium wird gestrichen Das stadtbernische Parlament will bei der Kultur sparen. Einige Vorschläge von Stadtpräsident Alec von Graffenried aber weist es zurück. Sophie Reinhardt

Ihr Protest wurde im Berner Rathaus erhört – Kulturschaffende protestierten gegen die geplante Schliessung der Stadtgalerie. Foto: Raphael Moser

«Verantwortungsvolles Sparen bei der Kultur ist möglich», sagte Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), Vorsteher der Kulturabteilung, am Donnerstag in der Budgetdebatte. Und so legten er und sein rot-grüner Gemeinderat dem städtischen Parlament einige Brocken vor. Weniger Subventionen sollte etwa die Stadtgalerie erhalten. Doch mit 47 zu 28 Stimmen hat sich der Stadtrat deutlich für den Weiterbetrieb der von der Stadt geführten Kunstinstitution ausgesprochen. «Ich hätte nie mit so vielen Sympathien für die Galerie gerechnet», sagte der Stapi.