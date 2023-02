Noch komplexer als angenommen – Stadtberner Farbsack-Trennsystem wird weiter auf­geschoben Rechtsunsicherheiten, weitere Anpassungen und Nutzungskonflikte: Aktuell ist die Umsetzung des neuen Farbsack-Trennsystem in der Stadt Bern nicht möglich.



Das neue Abfallsystem der Stadt Bern lässt auf sich warten: Probleme mit den Vorbereitungsarbeiten verzögern das Projekt erneut. (Symbolbild) Foto: Beat Mathys

Die Stadt Bern muss weiterhin vorliebnehmen mit den blauen Abfallsäcken. Die Einführung des neuen Systems mit den bunten Säcken nach recyclebaren Stoffen sortiert in Containern vor dem Haus verzögert sich weiter, wie die Stadt Bern am Donnerstagmorgen mitteilt. Begründet wird dies mit verschiedenen Nutzungskonflikten und dass die Vorbereitungsarbeiten mehr Zeit als angenommen in Anspruch nehmen.

«Wir müssen über die Bücher und brauchen mehr Zeit», teilte Marieke Kruit, zuständige Gemeinderätin der Stadt Bern, am Donnerstag an einer Medienkonferenz mit. Ende November 2021 hat die Berner Bevölkerung beschlossen, ihre Abfallsammlung umzukrempeln. Künftig will sie ihren Haushaltsabfall in bunten Säcken nach recyclebaren Stoffen sortiert in Containern vor dem Haus deponieren und sich damit den Gang zur Entsorgungsstelle sparen. Zuvor hatte die Stadt das System ein Jahr lang mit 2500 Haushalten getestet. Letztes Jahr hätte das neue System eingeführt werden sollen.

Doch das erwies sich als komplizierter als gedacht. Im März vermeldete die Stadt, dass sich die Einführung des neuen Systems verzögere. Die Container, in denen die Haushalte ihre bunten Abfallsäcke deponieren sollen, brauchen Platz. Zum Teil ist es aber nicht möglich, einen grossen Container auf ein privates Plätzchen vor dem Haus zu stellen. Die Stadt muss deswegen Parkplätze aufheben, und zwar rund 200. Um Einsprachen möglichst zu verhindern, führt sie zeitaufwendige Mitwirkungsverfahren mit den betroffenen Quartieren durch.

Mitwirkung brauch Zeit

Noch im November letzten Jahres war dieser Prozess im Stadtteil 3, dem ersten der das System flächendeckend bekommen sollte, nicht abgeschlossen. Zudem hatte die Stadt bis dahin keine Firma gefunden, die ihr die notwendigen Stahlbügel herstellte, um die Container auf der Strasse zu sichern. Die Stadt will das Farbsacktrennsystem bis 2027 etappenweise pro Stadtteil einführen.

Knapp elf Millionen Franken wird die Umstellung der Berner Abfallsammlung gemäss Abstimmungsbotschaft kosten. Etwa 15 Jahre nach der Einführung hofft sie aber auf Synergiegewinne. Mitte des Jahres beantragte der Gemeinderat dem Stadtrat einen Kredit von 1,9 Millionen Franken, um zwei neue Kehrichtwagen zu kaufen, die die bunten Säcke einsammeln können, ohne dass sie dabei kaputt gehen.



