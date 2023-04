Berne goes Hollywood – Stadtberner Behörde präsentiert aufwendigen «Unternehmensfilm» Schutz und Rettung Bern, die Stadtberner Dachorganisation von Feuerwehr, Sanität und Zivilschutz hat einen aufwendigen neuen «Unternehmensfilm» produziert. Andreas Weidmann

Schutz und Rettung Bern (SRB) vereinigt als Abteilung der Stadtberner Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE) die Berufs- und Milizfeuerwehren der Stadt Bern, die Sanitätspolizei Bern, die regionale Notrufzentrale, die Zivilschutzorganisation Bern plus und das Katastrophenmanagement der Stadt Bern. Die Abteilung mit mehr als 300 Berufsleuten und 1000 Milizpersonen besteht in dieser Form seit 2020.



Nun bietet ein neuer «Unternehmensfilm» der Allgemeinheit einen realitätsnahen Einblick in die Aufgaben der Behörde, wie diese am Dienstag mitteilte – der rund zwölf Minuten lange Film ist professionell produziert. Zu sehen sind etwa aufwendige Aussenaufnahmen mit Drohnen- und Unterwasseraufnahmen. In einem ausführlichen zweiten Video präsentiert die Kommunikationsstelle von Schutz und Rettung Bern zudem das Making-of des Films, dessen Produktion rund ein Jahr gedauert hat.