Rekordzahlen wegen Hitze – Stadtberner Badis haben so viele Besucher wie noch nie Bereits 740’000 Personen haben in diesem Sommer bereits die Freibäder der Stadt Bern besucht. Das sind fast 75 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Marzili erreichte am 19. Juni 2022 mit 19’000 Besucherinnen einen neuen Rekord. Foto: Raphael Moser

Das schöne Wetter sorgt für rekordhohe Gästezahlen in den Stadtberner Freibädern. Seit Mitte Mai wurden schon über 740'000 Eintritte registriert, fast 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte die Stadt Bern am Donnerstag mit. Sie legte die Zahlen vom Saisonbeginn am 14. Mai bis zum 10. Juli vor.

Dank sommerlichem Wetter waren die Gästezahlen schon im Mai deutlich höher als gewohnt. Insgesamt 194'000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt. Im Juni besuchten sogar 422'000 Badehungrige ein Stadtberner Freibad. An diese Zahl kommt nicht einmal der Rekordsummer 2015 heran. Damals lagen die Gästezahlen im Juni bei 334'000.

Im Marzili und im frisch sanierten Weyermannshaus wurden an einzelnen Tagen Besucherrekorde erreicht, wie die Stadt Bern weiter mitteilte.

Deutlich tiefer waren die Zahlen in den ersten beiden Bademonaten des Vorjahres. Allerdings war 2021 ein besonderer Fall. Denn damals wirkten sich das Aare-Hochwasser und die Sanierung des «Weyerli» negativ auf die Gästezahlen aus.

SDA/Miriam Schneuwly

