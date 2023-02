Für 1,36 Millionen Franken – Stadt will Velostation Postparc besser an Bahnhof anschliessen Von der Velostation Postparc Bern soll ein direkter Zugang zu den Bahngleisen gebaut werden. Das soll zu einer höheren Auslastung führen.

Von der Velostation im Postparc gibt es bislang keinen direkten Zugang zu den Zügen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Benutzenden der Velostation Postparc sollen künftig einen direkten Zugang zum Bahnhof Bern erhalten. Damit will die Stadt Bern die Velostation attraktiver machen und besser auslasten. Der Gemeinderat legt dem Stadtrat einen Kredit von 1,36 Millionen Franken vor.

Die Velostation wurde 2016 eröffnet und bietet zur Zeit Platz für rund 1000 Fahrräder. Im Unterschied zu den anderen Velostationen in Bahnhofnähe ist sie nur teilweise ausgelastet.

Den Hauptgrund ortet die Stadt in der fehlenden direkten Verbindung zu den Gleisanlagen. Heute ist die Velostation durch einen Lift mit dem Bahnhofzugang, der als «Welle» bekannt ist, verbunden.

Im Zusammenhang mit dem laufenden Bahnhofausbau biete sich nun die Gelegenheit, eine direkte Anbindung an die neuen Gleisanlagen der SBB und an den neuen RBS-Tiefbahnhof zu schaffen, schreibt die Berner Stadtregierung in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Gleichzeitig mit dem Bau des Gleiszugangs soll die Anordnung der Veloparkplätze optimiert werden, so dass 60 zusätzliche Plätze geschaffen werden können.

Da gestützt auf das Agglomerationsprogramm mit Beiträgen von Bund und Kanton zu rechnen ist, verbleiben der Stadt Bern laut Gemeinderat Kosten von 500'000 bis 600'000 Franken.

SDA/tag

