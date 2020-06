Für den Lärmschutz – Stadt will Eisenbahnviadukt vor Reitschule einmanteln Der Berner Gemeinderat will den Lärmkonflikt auf der Berner Schützenmatte entschärfen. Dies soll mit baulichen Massnahmen geschehen

Das Eisenbahnviadukt vor der Berner Reitschule. Auf dem Bild ist noch Material der Zwischennutzung von 2019 zu sehen. Foto: Franziska Rothenbühler

Er ist bereits seit Jahren ein Politikum, der Lärm, den Partygänger und deren elektronische Musik auf der Berner Schützenmatte verursachen. Unter dem Eisenbahnviadukt und auf dem Vorplatz des Berner Kulturzentrums Reitschule treffen sich an einem Wochenende schnell einmal hunderte Menschen. Illegale Partys ziehen auch einmal tausend Feierlustige an.

Nun will die Berner Stadtregierung etwas gegen den Lärm unternehmen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Für 75’000 Franken lässt der Gemeinderat zurzeit abklären, wie der Lärmschutz verbessert werden kann, die ersten Ergebnisse liegen nun vor. Es sind drei Arten von Massnahmen denkbar:

1. Bauliche Vorkehrungen im Sinne von Lärmbarrieren wie Lärmschutzwände, Container oder Bauten

2. Überdeckungen oder Einhausungen

3. Lärmabsorbierende Verkleidungen, namentlich im Bereich des Eisenbahnviadukts, würde zur Verringerung von Schallemissionen führen.

Am wahrscheinlichsten sei eine Kombination dieser drei Massnahmen, heisst es weiter. Denn die ersten Abklärungen hätten auch gezeigt, dass je nach technischer Ausgestaltung der Lärmschutzmassnahme Reflexionen und somit Pegelzunahmen nicht auszuschliessen seien. Eine solche Umsetzung könne etwa eine teilweise Schliessung des Viadukts mit ergänzenden baulichen und lärmabsorbierenden Massnahmen sein.

Zwischennutzung scheiterte am Lärm

Doch ist die Lärmproblematik auf der Berner Schützenmatte wirklich derart drängend? Sicher ist, die Bewohner der vom dröhnenden Bass beschallten Quartieren Länggasse und Altenberg beschweren sich seit Jahren. Und setzen sich auch juristisch zur Wehr. So musste etwa die Zwischennutzung auf der Schützenmatte, direkt neben dem Eisenbahnviadukt und dem Vorplatz vor einigen Monaten aufgeben: Lärm-Einsprachen gegen ihre temporäre Bauten zwangen sie in die Knie. Und dies obwohl die Zwischennutzer aber auch die Stadt immer wieder betonten, dass der meiste Lärm gar nicht von der Zwischennutzung auf der Schützenmatte, sondern von illegalen Partys gekommen ist. Ein besserer Lärmschutz käme also den legalen Veranstaltungen auf der Schützenmatte aber auch im autonomen Kulturzentrum Reitschule zugute.

Doch bis es soweit ist, dauert es noch. «In einem nächsten Arbeitsschritt wird bis im Herbst eine Machbarkeitsstudie erarbeitet», schreibt der Gemeinderat weiter. Ziel sei es, bis anfangs 2021 einen Variantenentscheid fällen zu können.

( spr )