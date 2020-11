Panne bei Berner Gemeindewahlen – Stadt verschickte unvollständige Wahlunterlagen Die Stadt Bern hat für die Wahlen vom 29. November teils unvollständige Unterlagen verschickt, in denen ein Teil der Listen fehlten. Die Auswirkungen der Panne auf die Wahl sind noch unklar. Brigitte Walser

In mindestens 20 Fällen unvollständig: Das Wahlmaterial für die Gemeindewahlen vom 29. November. Foto: Keystone

Der Stadt Bern wurden aus der Bevölkerung mehrere Fälle gemeldet, in denen die verschickten Unterlagen für die Gemeindewahlen vom 29. November unvollständig waren. Dabei fehlte jeweils ein Teil der Listen für die Gemeinderatswahlen, wie die Stadtkanzlei am Donnerstagabend mitteilte. Sie bittet alle Stimmberechtigten, das Material zu überprüfen und sich gegebenenfalls beim Stimmregister zu melden, damit die fehlenden Unterlagen umgehend nachversandt werden können.

Gemäss Stadtschreiber Jürg Wichtermann folgt der Fehler keinem Muster: «Laut den Rückmeldungen fehlen unterschiedliche Wahlzettel und unterschiedlich viele.» Es seien also nicht immer die gleichen Parteien betroffen. Der Stadtschreiber glaubt nicht, dass der Fehler ein grosses Ausmass annimmt und sehr viele weitere Stimmberechtigte betroffen sind, «sonst hätten wir bis jetzt mehr Reaktionen gehabt». Auch habe man in der Zwischenzeit viele Stichproben gemacht, und diese seien alle in Ordnung gewesen. «Aber selbst wenn sich auf unseren Aufruf noch viele Personen bei uns melden: Wir könnten sie alle mit neuen Wahlzetteln bedienen», es bleibe ja zum Glück noch genügend Zeit bis zu den Wahlen, so Wichtermann. «Wir bedauern diesen Fehler, wir gehen allerdings nicht davon aus, dass er Auswirkungen auf die Wahl hat.»

Mindestens 20 Betroffene

Bis Donnerstag haben sich laut der Mitteilung 20 Stimmberechtige bei der Stadtkanzlei gemeldet, bei denen Teile des zusammengeklebten «Blöcklis» mit den Listen für die Gemeinderatswahlen fehlen.

Das vollständige A5-«Blöckli» sollte fünf Wahlzettel umfassen: einen leeren Wahlzettel sowie die vier Listen Bürgerliches Bündnis (BüBü), Mitte-Liste (Mitte), RotGrünMitte (RGM) und Ensemble c’est tout (ZÄMÄ). Das unvollständige Material sei auf einen Fehler bei der Aufbereitung der gedruckten Wahlzettel durch einen externen Dienstleister der Stadtkanzlei zurückzuführen, teilt die Stadt mit. Die Stadtkanzlei trifft derzeit weitere Abklärungen, um die genaue Ursache der Panne zu eruieren.

Mängel umgehend melden

Die Stadtkanzlei bittet die Stimmberechtigten, das Wahlmaterial zu überprüfen und allfällige Mängel umgehend dem Stimmregister zu melden. Die vollständigen Unterlagen sollen den Betroffenen nach der Meldung umgehend zugesandt werden.

Die Unterlagen zu den Stadtratswahlen und zur Stadtpräsidiumswahl sollten den Stimmberechtigten vollständig zugestellt worden sein. Die Stadtkanzlei bittet die Stimmberechtigten aber auch hier um Überprüfung des Materials. Es sollte für die Stadtratswahlen einen leeren A3-Wahlzettel sowie die 19 Listen und für die Stadtpräsidiumswahl einen leeren rosa A6-Wahlzettel und die Namensliste enthalten. Zum Wahlmaterial gehört schliesslich auch die Wahlanleitung der Stadtkanzlei.