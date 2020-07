«Z Thun louft öppis» – Stadt Thun lädt zum Sommerprogramm Vom 10. Juli bis 15. August wollen die Stadtbehörden und Tourismusorganisationen die Innenstadt beleben – trotz Corona.

Trotz Corona sollen verschiedene Events stattfinden. Christoph Gerber

In der Stadt Thun finden vom 10. Juli bis zum 15. August kleine Konzerte, Gauklervorführungen und Schatzsuchen statt. Das Sommerprogramm steht unter dem Motto «Z Thun louft öppis».

Ziel sei, die Innenstadt trotz der besonderen Corona-Situation zu beleben. Das teilten die Stadt Thun, die Innenstadt-Genossenschaft (IGT), Thun-Thunersee Tourismus (TTST) und das Schloss Thun am Montag gemeinsam mit. Mit diesem Format sei unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmassnahmen trotzdem ein «kleiner, aber feiner Event-Sommer» möglich.

Auf dem Programm stehen jeden Tag bis zu zwei Events. So findet etwa jeweils montags eine Schatzsuche durchs Museum des Schlosses statt, am Dienstag gibt es Strassenmusik auf dem Rathaus- und Waisenhausplatz und jeden Freitagabend buhlen Zauberer, Komikerinnen und Akrobaten in der Innenstadt um die Gunst des Publikums.

Das Programm wird wöchentlich wiederholt und ist mehrheitlich kostenlos. Für alle Events liegt ein Schutzkonzept vor und das Einhalten der Massnahmen wird regelmässig überprüft.

( SDA )