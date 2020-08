«Grosser Thunpreis» – Stadt Thun ehrt Modedesignerin Sabine Portenier Sabine Portenier erhält den Grossen Thunpreis. Weitere Preise gehen an die Tänzerin Jessica Rieben, die Mezzosopranistin und Dirigentin Ursula Krummen Schönholzer und den Filmemacher David Oesch.

Die Modedesignerin Sabine Portenier erhält den Grossen Kulturpreis der Stadt Thun. Bild: Stadt Thun (zvg)

Die Modedesignerin Sabine Portenier erhält den Grossen Kulturpreis der Stadt Thun. Portenier entwirft und produziert ihre Kreationen im Thuner Selveareal. Sie erfährt für ihr Schaffen internationale Anerkennung. Der Grosse Thunpreis ist mit 15'000 Franken dotiert.

In ihrer Arbeit geht Portenier verschiedentlich Kooperationen mit Kunstschaffenden, Grafikerinnen und Designern ein. Bereits zweimal wurde sie mit dem Eidgenössischen Preis für Design sowie 1999 mit dem Kulturförderpreis der Stadt Thun und 2008 mit dem Thuner Atelierstipendium für Berlin geehrt.

«In ihrer Arbeit verbindet Sabine Portenier auf innovative Weise aktuelle Trends mit traditionellem Handwerk. Einflüsse aus anderen künstlerischen und gestalterischen Bereichen spiegeln sich überzeugend in der Frische ihrer Entwürfe. Als Pionierin in Sachen nachhaltiger Produktion ist sie Vorbild für die junge Generation von Modedesignerinnen": So begründete die Kulturkommission am Dienstag in einer Mitteilung ihren Entscheid.

Weitere Preise gehen an die Tänzerin Jessica Rieben, die Mezzosopranistin und Dirigentin Ursula Krummen Schönholzer und den Filmemacher David Oesch. Das Atelierstipendium in Berlin geht an den bildenden Künstler Reto Steiner.

Die öffentliche Verleihung der Kulturpreise findet voraussichtlich am 18. November im Kultur- und Kongresszentrum in Thun statt.

SDA/zec