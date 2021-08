Kommentar zur Anlaufstelle – Stadt soll städtebauliche Chance nutzen Die Verschiebung der Drogenanlaufstelle an die Predigergasse wäre eine städtebauliche Chance. Mit der Privatschule NMS Bern muss aber eine Lösung gefunden werden. Bernhard Ott

Der Turm des Künstlers Ronny Hardliz im Innenhof der einstigen Gassenküche sollte die «städtebaulichen Qualitäten» des Ortes sichtbar machen. Foto: Walter Pfäffli

Vor einigen Jahren hatte der Künstler Ronny Hardliz einen Gerüstturm am stadtseitigen Brückenkopf der Lorrainebrücke errichtet. Nicht wenige, die das 25 Meter hohe Bauwerk bestiegen, hatten ein Aha-Erlebnis in Bezug auf die Hodlerstrasse. Die Hodlerstrasse war einst eine repräsentative Prachtmeile, an der nebst dem Kunstmuseum, dem Progymnasium und dem Amthaus auch das Naturhistorische Museum domiziliert war, das 1936 abgerissen wurde. Ihre einstige Funktion hat die Strasse in den letzten Jahrzehnten allerdings gründlich verloren. Sie wurde zur Durchgangsachse, die vor allem durch Verkehr und Strassenlärm geprägt war.