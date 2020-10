Berner Bubenbergplatz und Hirschengraben – So will die Stadt den Verkehr um 60 Prozent verringern Fussgängerströme rund um den Bubenbergplatz nehmen massiv zu. Der Berner Gemeinderat will den Perimeter deswegen umgestalten – und den Autoverkehr markant verringern. Calum MacKenzie

So soll der Bubenbergplatz nach der Umgestaltung aussehen. Foto: Visualisierung/zvg/Stadt Bern

Am Dienstag hat die Stadt Bern ihre Pläne für die Neugestaltung des Hirschengrabens und des Bubenbergplatzes bekannt gegeben. In diesem Perimeter wird sich im Zuge des Ausbaus des Berner Bahnhofs einiges verändern: Weil sich die Passantenströme von und zum Bahnhof in den nächsten Jahren fast verdreifachen, sollen eine neue Unterführung gebaut und weitreichende neue Verkehrsmassnahmen umgesetzt werden. Auch wegen des Baus des neuen RBS-Bahnhofs am Westende des Hauptbahnhofs werde sich der Schwerpunkt der Fussgängerströme in Richtung Hirschengraben verlegen, sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) am Dienstag.

Das Gebäude am Bubenbergplatz – nach den Vorstellungen der SBB. Bild: Visualisierung/zvg/SBB

Das Vorhaben, das dem Stadtrat und dann dem Volk unterbreitet wird, stellten von Graffenried, Tiefbaudirektorin Ursula Wyss (SP) und der kantonale Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) vor. Fahrspuren für Autos sollen reduziert, Zebrastreifen und Aufenthaltsflächen vergrössert und Grünphasen für Fussgängerinnen und Fussgänger verlängert werden.

Gleichzeitig will der Gemeinderat mit diversen Massnahmen – etwa einem Abbiegeverbot in die Schanzenstrasse – den Autoverkehr rund um den Bubenbergplatz um 60 Prozent verringern. Damit strebt er an, einen bereits vorhandenen Trend zu beschleunigen: Der Verkehr auf dieser Achse hat sich seit 1992 halbiert.

Bubenberg muss zügeln

Die geplante Fussgängerunterführung soll den künftigen Westausgang des Bahnhofs mit dem Hirschengraben verbinden – Gemeinderätin Ursula Wyss beschreibt den neuen Bahnhofseingang als «ebenbürtig mit dem heutigen Haupteingang». Weil der Aufgang der unterirdischen Passage am jetzigen Standort des Bubenbergdenkmals liegt, wird dieses einige Meter in die Mitte des Hirschengrabenparks verschoben werden müssen. Auch für die vielen Velos, die Pendlerinnen und Pendler am Hirschengraben abstellen, muss ein neuer Standort gesucht werden: Derzeit klärt die Stadt ab, ob eine unterirdische Velostation bewilligungsfähig ist. Gegen Grabungen im Perimeter des Unesco-Weltkulturerbes der Berner Altstadt hatte es denkmalschützerische Einwände gegeben.

Die geplante Fussgängerunterführung soll den künftigen Westausgang des Bahnhofs mit dem Hirschengraben verbinden. Foto: Visualisierung/zvg/Stadt Bern

Über den allfälligen Bau der Velostation würden die Stimmberechtigten in einer separaten Vorlage entscheiden. Den Ausführungskredit für die Unterführung und die Verkehrsmassnahmen wird der Stadtrat im November beurteilen, eine Abstimmung ist für den März 2021 vorgesehen. Der vom Gemeinderat bewilligte Kredit beträgt 112,17 Millionen Franken. Beiträge von Bund und Kanton in der Höhe von rund 58 Millionen Franken werden allerdings in die Stadtkasse zurückfliessen.