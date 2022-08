Kifferinnen und Kiffer gesucht – Stadt Biel will sich an Cannabis-Pilotprojekt beteiligen Die Universität Bern untersucht die Auswirkungen eines regulierten Cannabisverkaufs in Apotheken – so auch in Biel.

Die Stadt Biel sucht für ihr Pilotprojekt mindestens 100 Cannabis-Konsumentinnen und Konsumenten. Foto: Fabian Sommer/Keystone

Die Stadt Biel will sich am Cannabis-Pilotversuch der Universität Bern beteiligen. Der Gemeinderat hat dafür eine mehrjährige Leistungsvereinbarung über maximal 80'000 Franken genehmigt, wie er am Mittwoch mitteilte.

Wann der Pilotversuch beginnt, ist noch nicht bekannt. Ziel ist es, die Auswirkungen eines regulierten Cannabisverkaufs in Apotheken der Städte Bern und Biel sowie allenfalls weiterer Städte zu untersuchen, wie der Bieler Gemeinderat schreibt. In Biel ist die Pharmacie Dufour SA als Verkaufsstelle vorgesehen.

100 bis 170 Bielerinnen und Bieler sollen an der Studie teilnehmen. In Frage kommen Personen, die bereits Cannabis konsumieren und mindestens 18 Jahre alt sind. Die Studie soll höchstens drei Jahre dauern und wird ärztlich begleitet.

Das schweizweit erste Pilotprojekt für den legalen Verkauf von Cannabis startet am 15. September in Basel. Die Städte Zürich und Lausanne wollen ebenfalls noch dieses Jahr einen Test starten. Weitere Projekte sind nicht nur in Bern und Biel, sondern auch in Olten, Luzern, St. Gallen und Genf geplant.

SDA/flo

