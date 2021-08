Rückkehrzentrum Biel-Bözingen – Stadt Biel will keine Familien mehr in Asylzentrum Die Stadt Biel verlängert die Bewilligung des Asylzentrums Bözigen. Sie spart allerdings nicht mit Kritik am Kanton.

Blick auf die Container auf dem Bözingerfeld in Biel (Archiv) Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Der Kanton Bern kann das Rückkehrzentrum in Biel-Bözigen bis zum 31. Juli 2022 weiterbetreiben. Der Gemeinderat der Stadt Biel hat die baurechtliche Ausnahmebewilligung für die Containerbauten verlängert, wie er in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Das kantonale Amt für Bevölkerungsdienste hatte eine Verlängerung bis zum 21. Dezember 2022 beantragt. Dies hat die Stadt Biel abgelehnt. Sie kritisiert den Kanton Bern, dass er seit sich der Eröffnung des Zentrums 2017 nicht um eine Alternative bemüht habe. Die Situation sei aus «humanitärer Sicht insbesondere angesichts der betroffenen Familien mit Kindern nicht akzeptabel», so der Gemeinderat in der Mitteilung weiter.

Die Bewilligung bis Ende des Schuljahres im Sommer 2022 sorge dafür, dass Kinder nicht unter dem Jahr die Schule wechseln müssten. Mit der Bewilligung verbunden sei allerdings die dringende Aufforderung an die kantonalen Behörden, «unverzüglich und ernsthaft» nach einer alternativen Lösung zu suchen und insbesondere Familien mit Kindern in Wohnungen unterzubringen.

Der Sicherheitsdirektion müsste bewusst sein, dass eine grosse Anzahl der Menschen im Rückkehrzentrum nicht ausreisen werden oder nicht ausgeschafft werden könnten. Sie solle sich deshalb für eine Verbesserung der Lebenssituation dieser Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzen, so die Forderung des Bieler Gemeinderates an die Direktion von Regierungsrat Philippe Müller (FDP).

zec

