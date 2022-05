Zusammen mit der Bevölkerung – Stadt Biel will das Quartier rund um den Bahnhof «neu denken» Die Bieler Behörden wollen mit der Bevölkerung und dem Gewerbe bis 2024 ein Nutzungskonzept für das Bahnhofsquartier erarbeiten.

Der Perimeter für ein Nutzungskonzept rund um den Bieler Bahnhof. Visualisierung: zvg/Stadt Biel

Im Norden wird der Bahnhofsplatz zu klein, im Süden verleihen Entwicklungsprojekte dem Quartier eine neue Funktion. Darum will die Stadt Biel bis 2024 ein Nutzungskonzept erarbeiten – in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und dem lokalen Gewerbe. Das Gebiet rund um den Bahnhof Biel soll zu einem attraktiven Zentrum im Herzen der Stadt werden.

Das Quartier sei für Biel und die gesamte Region von zentraler Bedeutung, teilte die Stadt am Dienstag mit. So sei der Bahnhof nicht nur eine regionale «Mobilitätsdrehscheibe», sondern auch ein Bindeglied zwischen dem Stadtzentrum im Norden, dem Naherholungsgebiet am See und der südlichen Agglomeration.

Für die Erarbeitung eines Nutzungskonzepts sind vier öffentliche Foren geplant. Eine «Spurgruppe» mit rund 20 Interessenvertretern sollen den Prozess begleiten. Die Stadtbehörden haben eine externe Firma mit der Planung und Moderation beauftragt.

In einer ersten Phase werden bis Juni die Gegebenheiten im Gebiet untersucht. Dabei geht es um die Themen Städtebau, Mobilität und Nutzungsansprüche.

Von Juni bis Dezember sollen die Wünsche der Bevölkerung aufgenommen, diskutiert und priorisiert werden.

Voraussichtlich im Frühling und Sommer 2023 werden dann in einer Testplanung verschiedene Szenarien durchgespielt, bevor schliesslich ab Winter 2023 das Nutzungskonzept erarbeitet wird. Ein erstes öffentliches Forum findet am 25. Juni statt. Anmelden kann man sich online unter biel-bienne.ch/form/bahnhofgebiet

SDA/ske

