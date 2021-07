Dumpingpreise und Täuschungen – Stadt Bern zeigt betrügerischen «Clan» an Offerten zu Tiefstpreisen, unvollständige Verträge und erschlichene Bewilligungen: Die Berner Fremdenpolizei stoppt Machenschaften einer Firma mit Sitz in der Schweiz.

Unter anderem bei Maurerarbeiten stellte die Fremdenpolizei Betrug fest. Foto: Gaetan Bally

Ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen wollte sich mit betrügerischen Machenschaften in Bern breit machen. Mit unvollständigen Arbeitsverträgen und erschlichenen Bewilligungen für ausländische Arbeitskräfte bewarb die Firma ihre handwerklichen Dienstleistungen zu Tiefstpreisen. Die Fremdenpolizei der Stadt Bern nahm Ermittlungen auf und teilte am Donnerstag mit, es handle sich um einen Fall von Schattenwirtschaft. Sie habe «clanbasierte deliktische Strukturen» aufdecken können.

In der Folge wurden mehrere Aufenthaltsbewilligungen entzogen und die mutmasslich Fehlbaren bei der Staatsanwaltschaft anzeigt. Die Verantwortlichen sollen weggewiesen werden.

Betrug bei Teppichpflege

Die nun aus dem Verkehr gezogene Firma bot Maler- und Maurerarbeiten sowie Dienstleistungen im Bereich der Teppichpflege an. Weil sie ihren mehrheitlich ausländischen Arbeitskräften unvollständige Verträge ausstellte, zahlte sie keine Sozialversicherungsbeiträge. Die Arbeiten wurden zu Tiefstpreisen offeriert, die bei der Schlussabrechnung jeweils um ein Vielfaches überboten worden sind. Die Arbeiten seien zudem nur ungenügend erbracht worden.

Die Berner Fremdenpolizei geht deshalb von betrügerischen Absichten aus.

Geplantes Vorgehen eines Clans

Sowohl bei der Arbeitgeberin als auch bei den ausländischen Arbeitnehmenden stellte sich heraus, dass sie bereits in anderen Kantonen aktiv gewesen und im Ausland – vor allem in Deutschland – in betrügerische sowie erpresserische Handlungen verwickelt waren.

Diese Erkenntnisse sowie das «Vorgehen nach Plan» lassen laut der Berner Fremdenpolizei auf eine clanbasierte deliktische Struktur schliessen. «Die teilweise verwandtschaftlich verbundenen Personen bilden die Grundlage einer Art Parallelgesellschaft mit eigenen Normen und Werten», schreibt die Stadt Bern in ihrer Mitteilung.

Im Kampf gegen Schattenwirtschaft ruft die Stadt Bern die Bevölkerung auf, bei solchen verdächtigen «billigen» Dienstleistungsangeboten umgehend die zuständigen lokalen Polizeibehörden zu kontaktieren.

SDA/nfe

