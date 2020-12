Denkmalpflege-Preis – Stadt Bern würdigt persönlichen Einsatz für Baudenkmäler Unter anderem die Gesamtsanierungen des Casinos Bern und die Erneuerung der Schifflaube 50 und 52 sind der Stadtberner Denkmalpflege besonders positiv aufgefallen.

Foyer mit den freigelegten originalen Oberflächen im Casino Bern. Stadt Bern

Für ihr Engagement für historische Gebäude in der Berner Altstadt hat die Stadt Bern einen Stuckateur, ein Restaurator, sowie zwei Architekturbüros und eine Wohnbaugenossenschaft mit dem Dr. Jost Hartmann-Preis ausgezeichnet.

Besonders gefallen haben der Jury die Gesamtsanierungen des Casinos Bern und die Erneuerung der Schifflaube 50 und 52. Auch die Restaurierungsarbeiten am Zytglogge und die Sanierung und Wiederherstellung des Hauses an der Rathausgasse 12 kamen gut an.

«Die ausgezeichneten Projekte zeigen, dass es vielfältige Wege gibt, unsere Altstadt zu erhalten und in die Zukunft zu tragen», sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried anlässlich der Ehrung.

Die Publikation zum Preis erscheint dieses Jahr neben einer kleinen Auflage gedruckter Exemplare erstmals als E-Paper. Die Denkmalpflege stellt darin die prämierten Objekte sowie die wichtigsten Massnahmen vor.

Vor über 30 Jahren vermachte der Jurist Dr. Jost Hartmann der Stadt Bern einen Teil seines Vermögens, damit diese die «am besten renovierten Häuser in der Altstadt von Bern» auszeichnen kann. Der Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, geht aber nicht an Gebäude, sondern an die Menschen oder Institutionen, die sich für deren sorgfältige Weiterentwicklung besonders eingesetzt haben.

SDA/zec