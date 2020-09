Mit neuen Pflanzen und Möbeln – Stadt Bern will triste Ecke in Minipark verwandeln An der Ecke der Bethlehemstrasse zur Bernstrasse in Bümpliz will der Gemeinderat einen neuen Park einrichten.

Der Platz unter den Bäumen an der Ecke der Bethlehemstrasse ist heute nicht sonderlich einladend. Er soll durch einen Minipark aufgewertet werden. Bild: Google Street View

Die Stadt Bern will aus einem heute nicht mehr ansprechenden, kleinen Platz an der Ecke der Berner Bethlehemstrasse zur Bernstrasse in Bern-Bümpliz einen Minipark machen. Mit einfachen Mitteln soll der Boden entsiegelt und ein Trinkbrunnen eingerichtet werden, an dem auch Kinder spielen können.

Statt der alten Sitzbank sind mobile Stühle und Tische sowie hindernisfreie Bänke geplant, wie der Berner Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Weiter vorgesehen ist eine ansprechende und ökologisch sinnvolle Bepflanzung, die auch als Rückzugsort für Kleinlebewesen dient.

Gestalten sollen das Projekt auszubildende Gärtnerinnen und Gärtner der Stadt. Der Gemeinderat hat für die Umgestaltung einen Kredit von 139'000 Franken gesprochen. Die Umgestaltung erfolgt in diesem Herbst.

SDA