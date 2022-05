Für 3,78 Millionen Franken – Stadt Bern will Leichtathletikanlage Wankdorf sanieren Zur Sicherung von nationalen und internationalen Wettkämpfen soll unter anderem die Laufbahn des Leichtathletikstadions Wankdorf in Bern aufgewertet werden.

Die Tessiner Leichtathletin Ajla del Ponte im Mai 2020 während eines Trainings auf der Bahn, welche nun saniert werden soll. Rechts ihr Trainer Raphael Monachon. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Stadt Bern will für 3,78 Millionen Franken die Laufbahn des Leichtathletikstadions Wankdorf sanieren und im Stadion verschiedene Anpassungen vornehmen. Mit der Sanierung der Laufbahn strebt die Stadt an, dass im Wankdorf auch in Zukunft nationale und internationale Wettkämpfe stattfinden können.

Wie der Berner Gemeinderat am Montag mitteilte, wurde die Laufbahn seit der Erweiterung des Stadions Ende der 1980-er Jahre mehrmals neu beschichtet. Nun weist sie Risse und Absenkungen auf, welche mit einer weiteren Beschichtung nicht zu beheben sind.

Deshalb will die Stadt Bern den Kunststoffbelag und den darunter liegenden Asphalt entfernen und auf der bestehenden, ergänzten Tragschicht neu aufbauen. Zudem will sie die achte, bisher nur für Trainingszwecke zugelassene Bahn verbreitern. Damit stehen in Zukunft acht Laufbahnen für Wettkämpfe zur Verfügung.

Die Berner Behörden wollen auch die Weit- und Dreisprunganlagen im südlichen Rasenbereich zusammenfassen. Die Stabhochsprunganlage wird in den westlichen Bereich verschoben. Bei der Kugelstossanlage werden der Deckbelag und die Abschlüsse erneuert.

Bauarbeiten ab Ende Jahr

Und auf der Rasenfläche östlich der Sporthalle soll neu ein Allwetterplatz erstellt werden, welcher von Vereinen, Schulen, Sporteventveranstaltern und der Bevölkerung genutzt werden kann.

Der Gemeinderat hat den Kredit dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt. Die Bauarbeiten sollen Ende 2022 starten und hauptsächlich im Winterhalbjahr durchgeführt werden. Sie sollen im Juni 2023 beendet sein.

sda/sih

