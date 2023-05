Mehr Päckli, weniger Parkplätze – Stadt Bern will Haltezonen für Lieferanten und Handwerker Der Onlinehandel nimmt zu, gleichzeitig verschwinden Parkplätze, was zu Staus und Konflikten führt. Bern experimentiert mit einer schweizweit einzigartigen Lösung.

Immer mehr Päckli und immer weniger Parkplätze für die, die sie ausliefern sollen. Das führt zu Konflikten – auch in Bern. Darum will die Stadt jetzt spezielle Haltezonen für Lieferanten und Handwerker einführen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

«Wir leiten zurzeit Prüfungsarbeiten ein, um herauszufinden, wie diese Haltezonen umgesetzt werden könnten», sagt Silvio Scholl, Netzwerkmanager Stadtlogistik bei der Stadt Bern, zu der Zeitung. Grund dafür sei eine Berechnung der Stadt, welche erheben hat, dass sich bis 2040 die Zahl der Paketsendungen pro Tag von rund 20’000 auf 60’000 verdreifachen könnte. Treffe man keine Begleitmassnahmen, «werden die Nutzungskonflikte und der Suchverkehr weiter zunehmen», so Scholl.

Berncity-Präsident Sven Gubler begrüsst es, «dass man nun vorwärtsmacht». Denn neben der Zunahme des Onlinehandels sei es wegen des Parkplatzabbaus auch für Handwerker immer schwieriger, in die Nähe ihrer Aufträge zu kommen. Darum hätte Gubler am liebsten eine Haltezone pro Strasse.

Solche Haltezonen gibt es in der Schweiz bisher nirgends. Wie viele von ihnen es letztlich wo braucht, ob sie dereinst kostenpflichtig sein werden oder reserviert werden müssen, das wird nun in einem partizipativen Prozess geklärt. Die Stadt Bern arbeitet dabei eng mit der Post und der Innenstadtorganisation Berncity zusammen.





