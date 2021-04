Lockerung der Corona-Massnahmen – Stadt Bern verzichtet auf zusätzliche Kontrollen Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause begrüsst die bundesrätlichen Öffnungsschritte. Wie der Kanton Bern reagiert, wird erst Ende Woche bekannt. Christian Zellweger

Menschenansammlungen lieber auf der Restaurantterrasse als im Park, findet der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Szene aus dem August 2020. Foto: Manuel Lopez

Für den Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) ist der Bundesratsbeschluss, die Restaurantterrassen zu öffnen, eine gute Sache, wie er sagt. Für die Terrassen gebe es verantwortliche Wirte. So sei es einfacher, die Regeln durchzusetzen, als wenn sich die Leute mit selbst gekauftem Alkohol in den Parks aufhielten, so Nause. Es gebe keine zusätzlichen Kontrollen oder andere Massnahmen. «Die Erfahrungen aus dem letzten Frühling waren sehr erfreulich.» Es gelte aber nach wie vor, Eigenverantwortung zu praktizieren und die Regeln – Abstand halten und Maske tragen – ernst zu nehmen.