Farbattacke gegen Wandbild – Stadt Bern verzichtet auf Strafanzeige Die Urheber der Farbattacke auf das Wandbild im Wylergut-Schulhaus kommen straflos davon. Der Gemeinderat begründet den Verzicht auf eine Anzeige mit der Bedeutung der Rassismus-Debatte.

Die Buchstaben «C», «I» und «N» wurden übermalt: Das Wandbild aus dem Jahr 1949 Im Schulhaus Wylergut. Adrian Moser

Die Farbattacke auf das umstrittene Wandbild im Wylergut-Schulhaus hat am Mittwoch auch den Berner Gemeinderat beschäftigt. Per Communiqué teilte er danach mit, dass er auf eine Strafanzeige gegen die anonymen Urheber des Vandalenakts verzichten will.

Protest «nachvollziehbar»

«Der Einsatz gegen Rassismus jeglicher Art» sei für den Gemeinderat wichtig und habe «für die Stadt und das Zusammenleben eine zentrale Bedeutung», heisst es in der Mitteilung. Die gegenwärtig stattfindenden Proteste seien «ein wichtiges Zeichen gegen Rassismus». Die Stadtregierung kann laut dem Communiqué deshalb auch «die Kritik und den Protest nachvollziehen, die mit der Übermalung von Teilen eines umstrittenen Wandbildes zum Ausdruck gebracht wurden».

Gleichzeitig schreibt der Gemeinderat, solche Aktionen seien aus seiner Sicht «ungeeignet», um nachhaltige Veränderungen zu erzielen – und äussert sein «Bedauern» darüber, dass der Protest «auf diese Art und Weise» zum Ausdruck gebracht wurde. Dass der Gemeinderat trotzdem auf eine Strafanzeige gegen die Urheber des Farbanschlags verzichtet, begründet die Stadtregierung mit der «Bedeutung der aktuellen Debatte» über Rassismus.

Ideenwettbewerb geht weiter

Der künftige Umgang mit dem Wandbild und auch den geschwärzten Stellen soll im Rahmen des laufenden Ideenwettbewerbs geklärt werden. Diesen hatte die Stadt bereits im September 2019 lanciert. Im Herbst sollen fünf Vorschläge der eingereichten Vorschläge vorgestellt werden. Eine Fachjury wird anschliessend entscheiden, welches Projekt umgesetzt wird. Ziel ist es, mit der Umsetzung eine breite und nachhaltige Debatte zum umstrittenen Kunstwerk zu ermöglichen und damit auch dem aktuellen Protest Rechnung zu tragen. (awb/sda)

( SDA, awb )