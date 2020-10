10000 Franken – Stadt Bern vergibt vier Stipendien für das «Weiterschreiben» In diesem Jahr geht die Unterstützung an Li Mollet, Urs Mannhart, Christoph Schneeberger und Maria Ursprung.

Neben drei weiteren Autorinnen und Autoren erhält Li Mollet ein Stipendium. Foto: Beat Mathys

In diesem Jahr erhalten Urs Mannhart, Li Mollet, Christoph Schneeberger und Maria Ursprung von der Stadt Bern je ein Stipendium von 10'000 Franken. Damit sollen die Autorinnen und Autoren zum Weiterschreiben ermutigt werden.

Mit einem Spezialpreis für Vermittlung wird zudem die edition taberna kritika von Verleger Hartmut Abendschein ausgezeichnet, wie die Stadt Bern am Montag mitteilte. Das Preisgeld beträgt ebenfalls 10'000 Franken. Sofern es die Corona erlaubt, findet die öffentliche Preisfeier am 25. November in der Aula des Kulturzentrums Progr statt.

SDA