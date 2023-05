Städtischer Bio-Hof – Stadt Bern sucht neue Pächter für Landwirtschaftsbetrieb Elfenau Auf dem Landwirtschaftsbetrieb Elfenau kommt es aus Altersgründen zum Pächterwechsel. Die neuen Betreiber sollen das Gut mit einem «innovativem Konzept» weiterführen.

Kommt bald in neue Hände: Der städtische Landwirtschaftsbetrieb in der Elfenau. Foto: zvg

Der Landwirtschaftsbetrieb Elfenau umfasst eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 24 Hektaren und ist seit dem Jahr 1820 Bestandteil des Elfenauguts. Der heutige Pächter wird in absehbarer Zeit pensioniert, weshalb eine Nachfolgelösung gesucht wird, wie die Stadt Bern als Besitzerin am Mittwoch mitteilte.

Die Stadt möchte im Einklang mit der Teilstrategie Landwirtschaft des Fonds für Boden und Wohnbaupolitik den Elfenau-Betrieb auch in Zukunft landwirtschaftlich nutzen. An der Hofgrösse sollen sich nichts ändern. Der Hof wird bereits in den Jahren 2023/2024 auf Bio Suisse umgestellt. Auch die künftige Pächterschaft muss den Hof biologisch betreiben und mindestens die Richtlinien von Bio Suisse einhalten.

Mehrwert für die Bevölkerung

Gleichzeitig soll der Betrieb mit dem Pächterwechsel aber stärker auf einen Mehrwert für die Bevölkerung ausgerichtet werden, wie es in der Mitteilung heisst: Angestrebt werde «ein positiver Beitrag zum Stadtklima», die behutsame Weiterentwicklung des Betriebs als Erholungsraum, mit hofeigenen Produkten und Angeboten sowie als Lernort.

Die Neuausrichtung des Betriebs soll im Einklang mit den öffentlichen Nutzungen entwickelt werden. Die Stadt gibt vor, dass die neue Pächterschaft den Unterhalt und sämtliche wertvermehrenden Investitionen selbst finanzieren muss.

Um möglichst vielfältige Bewerbungen zu erhalten, will die Stadt bei der Ausschreibung ein zweistufiges Verfahren anwenden. In einem ersten Schritt werden in Fachmedien Inserate veröffentlicht. Die eingereichten Konzepte werden von einem Beurteilungsgremium unter Einbezug des Quartiers bewertet. Die besten drei bis vier Bewerber können ein finales Betriebskonzept ausarbeiten. Mit dem Siegerteam wird ein Pachtvertrag abgeschlossen.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.