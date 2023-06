Umweltspur für ÖV und Velos – Stadt Bern streicht auch auf der Murtenstrasse eine Autospur Nach der Monbijoubrücke gibt es bald auch auf der Murtenstrasse eine Fahrspur ausschliesslich für den ÖV, Taxis und Velos – für mehr Sicherheit und bessere Fahrplansicherheit.

Zwischen der Haltestelle Güterbahnhof und dem Inselplatz gibt es künftig stadteinwärts nur noch eine Autospur. Foto: Christian Pfander

Ab nächsten Montag gibt es in der Stadt Bern nun auch auf der Murtenstrasse stadteinwärts zwischen der Haltestelle Güterbahnhof und dem Inselplatz eine separate Spur nur für den ÖV, Taxis und den Veloverkehr. Damit sollen die Fahrplansicherheit des ÖV und die Sicherheit für Velofahrende verbessert werden, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Montagmorgen heisst.

Dem motorisierten Verkehr steht nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Dies wird künftig während der Hauptverkehrszeiten voraussichtlich zu Staus und längeren Wartezeiten führen.

Es ist einer der verschiedenen Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs sowie des ÖV der Stadt. So wurde auch auf der Monbijoustrasse im April eine Autospur gestrichen.

Verkehrsschutzmassnahmen für die Länggasse

Um eine Verkehrsverlagerung in die Länggasse zu verhindern, gibt es neu im Muesmatt-Quartier mehrere Abbiegeverbote: Künftig wird es nicht mehr möglich sein, von der Sahlistrasse und der Depotstrasse links in die Bühlstrasse abzubiegen. Auch wird das Abbiegen von der Freiestrasse in die Waldheim- und in die Gewerbestrasse Richtung Länggassstrasse untersagt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die neuen Abbiegeverbote gelten nur für Autos.

sih

