Geldnot in der Pandemie – Stadt Bern steht vor konfliktreicher Spardebatte Am Donnerstag präsentiert der Gemeinderat ein rekordhohes Sparpaket. Es wird die Bundesstadt lange beschäftigen. Fünf Streitpunkte zeichnen sich bereits ab. Fabian Christl

Sparmassnahmen führen oft zu Widerstand bei den Betroffenen – wie hier bei der letzten Spardebatte im Berner Wankdorf. Foto: Franziska Rothenbühler

Sparen tut weh. Immer. Aktuell ist die Situation wegen Corona besonders gravierend. Schliesslich soll die öffentliche Hand antizyklisch agieren. Das heisst: In guten Zeiten Geld beiseitelegen, in schlechten Zeiten investieren. Nun sind also schlechte Zeiten – und die Stadt Bern will: sparen.

Wie viel und wo genau gespart werden soll, wird Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentieren. Ursprünglich vorgesehen waren wiederkehrende Einsparungen um 35 Millionen Franken ab 2022 und weitere zehn Millionen ab 2023. Dies, nachdem in den letzten Jahren bereits Sparpakete im Umfang von 35 Millionen geschnürt worden sind. Wie viel nun genau weniger ausgegeben werden soll, ist noch nicht bekannt.