Mehrere Bauetappen – Stadt Bern startet mit der Sanierung des Schosshaldenfriedhofs Ab diesem Sommer wird der Berner Schosshaldenfriedhof saniert. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Etappen und enden voraussichtlich 2028.

Der Schosshaldenfriedhof an der Grenze zwischen Bern und Ostermundigen wird ab diesen Sommer umfassend saniert. (Archivbild) Bild: Keystone

Mit dem Start der Sommerferien beginnen auch die Bauarbeiten zur Gesamtsanierung des Schosshaldenfriedhofs. Diese werden in mehreren Etappen ausgeführt und dauern voraussichtlich bis Ende 2028.

Das Friedhofsgelände in der Stadt Bern wurde in den vergangenen Jahrzehnten nur punktuell instandgesetzt, teilte der Berner Gemeinderat am Freitag mit. Um den Betrieb des Friedhofs und die sichere Nutzung der Anlage als Naherholungsraum sicherzustellen, sei eine umfassende Gesamtsanierung der Anlage nötig.

Laut Communiqué finden rund 40 Prozent aller Bestattungen in Bern auf dem Schosshaldenfriedhof statt. Um den Betrieb möglichst nicht zu tangieren, sind mehrere Bauetappen über fünf bis sechs Jahre geplant.

Es werden unter anderem die Beläge, Wasser- und Kanalisationsleitungen und die Wasserbecken instand gestellt. Zudem werden der Grundwasserschutz und die Hindernisfreiheit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen angepasst.

Für die Sanierung sprach der Berner Stadtrat im Februar 2021 einen Kredit von 4,7 Millionen Franken. Eine weitere halbe Million Franken steuert die Gemeinde Ostermundigen bei, denn auch sie nutzt den Schosshaldenfriedhof als Bestattungsort und Naherholungsraum.

SDA/msc

