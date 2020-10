Berner Gastrowinter trotz Corona – Stadt Bern hält am Heizstrahler-Verbot fest Vergünstigte Heizkissen als Hilfe für die krisengeplagten Gastronomen in der Stadt Bern. Mehr Support

sieht Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) für Restaurants, Bars und Clubs vorerst nicht vor. Jael Amina Kaufmann

Auch diesen Winter werden Berner Gastronomen ihre Gäste draussen bewirtschaften – gewärmt würden die Besucher dabei nach den Plänen der Stadt neu auch durch Heizkissen. Foto: Franziska Rothenbühler

Im Winter wird es in der Stadt Bern für Restaurants und Bars keine Heizstrahler geben. Die Stadt Bern will sich nicht für eine temporäre Aufweichung des Verbots einsetzen. Dies teilt Reto Nauses (CVP) Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie am Mittwoch mit.