Nothilfe im Erdbebengebiet – Stadt Bern spendet 25'000 Franken Die Stadt Bern spendet dem Schweizerischen Roten Kreuz eine Nothilfeunterstützung für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei.

Erdbebenschäden in der türkischen Stadt Adiyaman. Foto: Keystone

Die Stadt Bern unterstützt die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei mit einer Spende. Sie lässt dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) eine Nothilfe-Unterstützung in der Höhe von 25'000 Franken zukommen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Priorität hat für das SRK die Unterstützung bei den Such- und Rettungseinsätzen, der ersten Hilfe, der medizinischen Nothilfe sowie bei der Bereitstellung von Notunterkünften. Das SRK unterstützt den Einsatz vor Ort gemeinsam mit dem Türkischen und Syrisch-arabischen Roten Halbmond sowie Redog, dem Schweizerischen Verein für Such- und Rettungshunde.

SDA/ske

