Umstrittene Wohnbaupolitik – Stadt Bern schafft in der Lorraine eine Insel der Glückseligen Mitten im Trendquartier können 13 Mietparteien eine städtische Wohnung zu unschlagbar günstigen Konditionen beziehen. Ist das gerecht? Quentin Schlapbach Raphael Moser (Fotos)

SP-Gemeinderat Michael Aebersold hofft, dass diese Liegenschaft ein Vorbild für private Vermieter sein wird. Foto: Raphael Moser

Die Sprayer der Lorraine haben der Liegenschaft am Centralweg 15 bereits einen Besuch abgestattet. «Healer» (zu Deutsch: Heiler) prangt seit einigen Tagen in typischer Graffitischrift an der nördlichen Hausfassade. Es ist Dienstagmorgen, und wir befinden uns auf einem Rundgang durch das frisch bebaute Areal. Die städtischen Behörden haben eingeladen, das neue Wohngebäude in der Lorraine wenige Tage vor dem Bezug der Wohnungen zu besichtigen.

Für die Grussbotschaft an der Hausfassade haben die Verantwortlichen der Stadt bereits einen positiven Deutungsansatz gefunden. «Wir heilen das Quartier», meint Kurt Glanzmann, Bereichsleiter Baumanagement der Stadt Bern. Die Aussage ist zwar scherzhaft gemeint, hat aber einen wahren Kern.

Die kryptische Botschaft an der Fassadenwand soll vor dem Einzug der Mietparteien noch entfernt werden. Foto: Raphael Moser

Im Lorrainequartier, wo die Mietpreise für Wohnungen seit Jahren steil nach oben gehen, sei diese Liegenschaft eine Art Kontrapunkt, sagt der zuständige Gemeinderat Michael Aebersold (SP). Sie sei ein Zeichen an all die grossen Player auf dem Berner Immobilienmarkt, dass es auch anders – sprich fairer - gehe.

Mitten im Trendquartier vermietet die Stadt Bern ab Anfang Mai 13 Wohnungen zu unschlagbaren Konditionen. Die günstigste 3,5-Zimmer-Wohnung im Neubau kostet beispielsweise lediglich 1340 Franken. Das Ganze hat jedoch einen Haken: Auf dieser «Insel der Glückseligen» hat es nur sehr begrenzt Platz. Und das wirft automatisch Fragen zur Vergabepraxis auf.

Möglichst diverse Mieterschaft

Zwei Tage und eine Nacht lang war das Inserat für die 13 Wohnungen online. 140 Interessenten meldeten sich für eine Besichtigung an, 124 davon bewarben sich. «Wenn wir das Inserat noch länger aufgeschaltet hätten, wären es am Schluss 500 Bewerbungen gewesen», erklärt Marc Lergier, Bereichsleiter Immobilienmanagement der Stadt Bern, die relativ kurze Frist.

Weshalb das Interesse so gross ist, zeigt sich bei der Besichtigung einer 4,5-Zimmer-Attikawohnung im dritten Stock. Die 110 Quadratmeter grosse Wohnung mit riesiger Dachterrasse gibt es zum monatlichen Mietpreis von 2460 Franken inklusive Nebenkosten. Die Aussicht reicht über den Dächerwald der Lorraine bis hin zur ersten Hausfassade des Länggassquartiers. Auf dem freien Markt könnte man für so eine Wohnung ohne weiteres einen Tausender pro Monat mehr verlangen. Die Familie, welche den Zuschlag bekommen hat, darf sich also glücklich schätzen.

Auf der Dachterrasse der Attikawohnung geniesst man von frühmorgens bis spätabends Sonne. Foto: Raphael Moser

Für den Einzug haben die Mietparteien Ende April je einen Zeitslot von wenigen Stunden zur Verfügung. Foto: Raphael Moser

Einen noch besseren Deal machten die sieben Mietparteien, welche eine subventionierte Wohnung zum vergünstigten Mietpreis erhalten haben. Der monatliche Rabatt beträgt für dieses Angebot – je nach Wohnungsgrösse – zwischen 600 und 840 Franken. Wer davon profitieren will, muss allerdings gewisse Kriterien erfüllen. Die vierköpfige Familie, die für 1640 Franken bald eine 4,5-Zimmer-Wohnung beziehen darf, verfügt etwa maximal über ein jährliches steuerbares Einkommen von 46’000 Franken.

Bei der Vergabe der Wohnungen habe man auf eine möglichst vielfältige und diverse Mieterschaft geachtet, heisst es seitens Stadt. Familien, die bereits im Quartier wohnhaft waren, hatten beispielsweise einen Vorteil gegenüber Zuzügern. Ein Ausschlusskriterium für alle 13 Wohnungen war es, ein eigenes Auto zu besitzen.

Den Zuschlag erhalten haben zum Beispiel eine Familie mit Migrationshintergrund, eine Wohngemeinschaft für Personen mit körperlicher Beeinträchtigung, eine alleinerziehende Mutter sowie eine Familie, die von der Sozialhilfe lebt. Für sie ist das eine Art «Lottosechser». Daneben gibt es jedoch eine weit grössere Gruppe, welche die Kriterien zwar auch erfüllt hat, jedoch leer ausging. Und das sorgt für Unmut.

Druck auf Vermieter erhöhen

Anfang Januar kreuzte das Schweizer Fernsehen bereits am Centralweg 15 auf. In einem 6-minütigen Beitrag, welcher in der Sendung «Schweiz aktuell» zur besten Sendezeit lief, nahm das SRF die städtische Wohnbaupolitik kritisch unter die Lupe. Das Fazit des Beitrags fiel vernichtend aus.

Genau hinschauen und handeln sei für die rot-grüne Regierung wenig attraktiv, weil ihre eigene Wählerschaft in diesen vergünstigten Wohnungen hause, kommentierte der Redakteur des Beitrags. Der zentrale Vorwurf: Statt den Ärmsten dieser Stadt zu helfen, nutze die rot-grüne Stadtregierung ihre Wohnbaupolitik, um die eigene Wählerschaft zufriedenzustellen.

Die grossen Fenster ermöglichen, dass man sich in den Sommermonaten in einer Art «Open-Air-Wohnung» wähnt. Foto: Raphael Moser

Das Gebäude entspricht zwar nicht dem Minergiestandard, verfügt jedoch über eine Wärmepumpe und Fotovoltaikanlagen auf dem Dach. Foto: Raphael Moser

Im Erlacherhof fühlt man sich vom SRF zu Unrecht «in die Pfanne gehauen». Nichts kränkt den Gemeinderat mehr, als wenn jemand seine guten Absichten infrage stellt. Tatsächlich ist diese Art der Vergabepolitik in der Vergangenheit sowohl von der städtischen Bevölkerung als auch dem Stadtrat mehrfach gestützt worden. Auch gibt es kaum Anhaltspunkte, dass Gruppen mit gewissen politischen Ansichten – mit Ausnahme natürlich der Autofahrenden – bei der Vergabe systematisch benachteiligt oder bevorteilt werden.

Michael Aebersold sagt, dass es das Hauptziel der städtischen Wohnbaupolitik sei, die Verdrängung von Familien mit kleinem Portemonnaie aus der Stadt zu verhindern. Dass das zu Ungleichbehandlungen führt, weil letztlich nur ein Bruchteil der bedürftigen Familien von einer städtischen Wohnung profitieren kann, streitet er gar nicht erst ab. «Die Stadt ist mit 2400 Wohnungen eine kleine Playerin auf dem Berner Wohnungsmarkt», so Aebersold.

Zur Verdrängung würden vor allem jene Vermieter beitragen, die ihre Wohnungen nach wie vor zu teuer vermieten. Aebersold hofft, dass Liegenschaften wie jene am Centralweg 15 den Druck auf diese Vermieter erhöhen, dass sie sich in ihrem Gewinnstreben mässigen.



Der Centralweg 15: Eine Zangengeburt Infos einblenden Mit dem Einzug der Mietparteien nimmt Anfang Mai eine lange und zähe Geschichte ein Ende. Geplant ist das städtische Neubauprojekt nämlich bereits seit 2010, es wurde aber von politischen Kontroversen und Rechtsverfahren immer wieder verzögert. Den Architekturwettbewerb gewonnen hatte 2010 das Projekt «Baumzimmer». Ins Auge der Jurorinnen und Juroren stachen damals die ellipsenförmigen Balkone, die – man ahnt es – wie Baumzimmer in den Garten ragten. Wie so oft, wenn die öffentliche Hand etwas baut, wurde das Projekt im Nachhinein aber noch stark überarbeitet und redimensioniert. Vom ästhetischen Anspruch des damaligen Projekts ist heute nicht mehr viel zu sehen. Das Ergebnis gleicht eher einer überdimensionierten, sandfarbenen Schuhschachtel. Für Michael Aebersold steht vor allem die Funktionalität des Gebäudes im Vordergrund. «Das stört mich auch bei dieser ‹Fleischkäse-Diskussion› beim Burgernziel», sagt er. Dass architektonische Besonderheiten vor allem viele Zusatzkosten verursachen, werde in der Debatte viel zu wenig wahrgenommen. Für die Liegenschaft am Centralweg 15 bewilligte der Stadtrat ursprünglich 8,8 Millionen Franken. Durch die zahlreichen Anpassungen verringerte sich der Kredit auf 7,8 Millionen Franken. Dieses Kostendach habe man einhalten können, heisst es seitens der Stadt Bern. (qsc)

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ Raphael Moser ist seit 2017 Fotograf bei Tamedia. Mehr Infos @raphaelmoser

