Parkanlage und Parkcafé – Stadt Bern plant Sanierung der Kleinen Schanze Der Gemeinderat beantragt einen Kredit von 4,2 Millionen Franken, um verschiedene Schäden zu beheben und den Park aufzuwerten. Das Café wird für etwa 3 Millionen saniert.

Die Kleine Schanze in Bern ist ein beliebter Freizeitort – und sanierungsbedürftig. (Archivbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Der Berner Gemeinderat will die Kleine Schanze erneuern. Für die Sanierung der Parkanlage beantragt er dem Stadtrat einen Bruttokredit von 4,2 Millionen Franken, wie er am Freitag mitteilte.

In eigener Kompetenz hat er zudem grünes Licht für die Sanierung des Parkcafés gegeben. Er hat einen Kredit von 3,15 Millionen Franken zu Lasten des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik genehmigt. Darin inbegriffen ist ein Kostenbeitrag von 200'000 Franken an die Sanierung der Parkanlage in unmittelbarer Umgebung des Cafés.

Das Sanierungskonzept sieht vor, die ursprüngliche Pavillonform wieder hervorzuheben und das Parkcafé an die heutigen betrieblichen Anforderungen eines Gastronomiebetriebs anzupassen. Denn seit dem Bau hat sich das Konsumverhalten laut Gemeinderat verändert. Heute werden an schönen Tagen mehrere hundert Mahlzeiten serviert.

Auch das Parkcafé soll saniert werden. Dies kann der Berner Gemeinderat aber in eigener Kompetenz verfügen. (Archivbild) Foto: Susanne Keller

Auf der Kleinen Schanze hat sich laut Gemeinderat in den letzten Jahrzehnten ein beträchtlicher Sanierungs- und Anpassungsbedarf angestaut. So gebe es sicherheits- und umweltschutzrelevante Schäden an der ober- und unterirdischen Infrastruktur. Zudem brauche es Anpassungen für die Barrierefreiheit.

Im Zuge der Sanierungen sollen zudem mehr Liegeflächen auf dem Rasen geschaffen, ein nachhaltiges Wassermanagement eingeführt und die Biodiversität gefördert werden.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.