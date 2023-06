«Ein richtiger Stadtberner» – Stadt Bern ehrt Regierungspräsident Philippe Müller Im Rahmen einer offiziellen Feier hat Stapi Alec von Graffenried den Einsatz Philippe Müllers als früherer Milizpolitiker hervorgehoben.

Der Stadtberner Philippe Müller (in der Bildmitte) präsidiert für ein Jahr die Berner Regierung. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Stadt Bern hat am Mittwochabend den Stadtberner Philippe Müller (FDP) zur Wahl als neuen Präsidenten des Berner Regierungsrats gratuliert. Dabei hob der Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) Müllers ehemaligen Einsatz als Milizpolitiker für seine Wohngemeinde hervor.

Die Stadtregierung ehrte den neuen Regierungspräsidenten mit einer offiziellen Feier in der Sitem-Insel, wie der Berner Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. «Philippe Müller ist ein richtiger Stadtberner», liess sich von Graffenried zitieren. Dabei erwähnte er Müllers Zeit als Stadtparlamentarier (2001-2010).

Der Stadtpräsident habe unter anderem den Einsatz des Regierungspräsidenten und Sicherheitsdirektors im Bereich der öffentlichen Sicherheit betont. Zu dieser Thematik hätten sie unterschiedliche Meinungen, aber von Graffenried unterstütze Massnahmen, die die Sicherheit fördern würden.

Müller, der in Stettlen aufgewachsen ist, habe in seiner Rede grossen Wert auf die Verbundenheit zwischen Stadt und Land gelegt. Diese würden wie Geschwister, die zwar unterschiedlich, aber in vielerlei Hinsicht unzertrennlich miteinander verbunden sind und sich gegenseitig brauchen, zusammen gehören, sagte Müller, wie dem Communiqué der Stadt zu entnehmen war.

Regierungsrat Philippe Müller und der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried bei einem Staatsempfang im Januar 2020. Foto: Raphael Moser

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.