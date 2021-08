Blockaden wie in Zürich? – Stadt Bern bewilligt neue Demo der Bundesplatz-Besetzer Am Freitag protestiert das Kollektiv Rise up for Change in Bern – mit Genehmigung der Gewerbepolizei. Auf den Bundesplatz lässt man die Aktivisten aber nicht. Martin Erdmann

Im September 2020 hielt die Klimabewegung mit mehreren Aktionen die Bundesstadt in Atem. Foto: Keystone

Das rührige Klimakollektiv Rise up for Change kehrt für eine Grossdemonstration nach Bern zurück. Also jene Gruppe, die vor rund einem Jahr das berüchtigtste Sommerlager organisiert hatte, das die Schweiz je gesehen hat: Der Bundesplatz wurde über mehrere Tage besetzt, der nationale Politikbetrieb drohte aus den Fugen zu geraten. Die einen forderten Solidarität mit den Jugendlichen, andere verlangten drakonische Strafen. Die Schuldzuweisungen wurden im Kreis herumgereicht.

Nun will das Kollektiv am Freitag auf dem Münsterplatz gegen den Finanzplatz Schweiz demonstrieren, der seiner Meinung nach auf das Klima eine «katastrophale Auswirkung» hat. Dies geschieht mit Erlaubnis der Stadt Bern. Sie erteilte für die Platzkundgebung eine Bewilligung, wie Dominique Steiner vor der Orts- und Gewerbepolizei bestätigt.