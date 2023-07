Fussball-EM 2025 in der Schweiz – Stadt Bern bevorzugt YB gegenüber Frauen-EM Bern dürfte sich als Austragungsort bereits nach dem Viertelfinal vom Grossanlass verabschieden. Der Grund: YB macht sich Sorgen um seinen Rasen. Michael Bucher

In zwei Jahren kommt die Schweizer Frauen-Nati (hier zu sehen an der aktuellen WM in Australien und Neuseeland) in den Genuss einer Heim-EM. Dabei wird Bern statt fünf- bloss viermal als Austragungsort dienen. Foto: Getty Images

Der Jubel in Bern war gross, als die Uefa im April bekannt gab, dass die Frauen-EM im Juli 2025 in der Schweiz stattfinden wird. Denn dies bedeutet, dass der Kanton mit den Städten Bern und Thun unter den acht Austragungsorten gleich doppelt vertreten sein wird.

Insbesondere in der Stadt Bern war das Feuer für den Grossanlass schon früh entfacht. «Wir wollen das Wunder von Bern wiederholen», kündigte Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) bereits während der Bewerbungsphase an. Damit meinte er nicht den überraschenden Sieg Deutschlands bei der WM 1954, sondern die Euro 2008, die in der Schweiz und Österreich ausgetragen wurde. Damals verwandelten Tausende holländische Fans die Stadt Bern in eine riesige Festhütte in Orange.

Nach dem Zuschlag im April wurden in Bern die Töne noch selbstbewusster. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) meinte gegenüber dem «Blick» im Brustton der Überzeugung: «Bei einer Euro in der Schweiz muss der Final natürlich in Bern stattfinden, wie der WM-Final 1954.»

«Dass wir den Final nicht bekommen, war schon bald einmal klar.» Reto Nause, Gemeinderat Stadt Bern

Doch daraus wird wohl nichts. Dem Vernehmen nach soll der Final der Fussball-EM in Basel stattfinden. Der Grund: Der Basler St.-Jakob-Park hat mit rund 36’000 Plätzen die grössere Kapazität als das Wankdorf mit etwas über 31’000. Fix ist dies laut Schweizerischem Fussballverband allerdings noch nicht, ein Entscheid der Uefa als Veranstalterin wird in den kommenden Wochen erwartet. Reto Nause meint jedoch: «Dass wir den Final nicht bekommen, war schon bald einmal klar.» Er verweist darauf, dass es der Uefa bisher immer wichtig gewesen sei, dass das Endspiel im grössten Stadion über die Bühne geht.

Halbfinal statt in Bern in Zürich?

Bei dieser Schmach bleibt es für Bern allerdings nicht: Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, geht die stolze Bundesstadt auch bei den Halbfinalpartien leer aus und muss sich während der attraktiven K.-o.-Phase bloss mit einem Viertelfinalspiel begnügen.

Als Verhinderer agiert ausgerechnet der erfolgsverwöhnte BSC Young Boys. Der Grund klingt verwunderlich: So macht sich die Vereinsführung Sorgen, dass aufgrund der EM-Spiele beim YB-Saisonstart im Juli 2025 der Rasen im Wankdorf nicht rechtzeitig hergerichtet werden kann.

Die Spielunterlage ist in Bern seit Jahren eine Knacknuss, die für Diskussionen sorgt. Mangels genügend Trainingsplätzen in Bern spielen die Young Boys im Wankdorf auf strapazierfähigem Kunstrasen. Die Uefa verlangt für ihre Turniere jedoch Naturrasen. Damit Bern überhaupt als Austragungsort infrage kam, musste die Stadt also Garantien abgeben, dass YB temporär die Unterlage wechselt.

«Nach einem kurzfristigen Einbau von Naturrasen können schon drei Spiele für die Qualität des Spielfelds kritisch sein.» Albert Staudenmann, YB-Mediensprecher

Gemäss YB wird dabei gleich verfahren wie bei der Euro 2008 der Männer. Das bedeutet, dass der Naturrasen auf die künstliche Unterlage gelegt wird. Die damaligen Erfahrungen mit dem «fragilen Aufbau» hätten gezeigt, dass der Naturrasen rasch an seine Belastungsgrenze stosse, sagt YB-Mediensprecher Albert Staudenmann auf Anfrage. «Nach einem kurzfristigen Einbau von Naturrasen können schon drei Spiele für die Qualität des Spielfelds kritisch sein, vier Partien innert kurzer Zeit sind das absolute Maximum.»

Laut mehreren Quellen war ursprünglich geplant, dass in Bern fünf Spiele (drei in der Vorrunde sowie je ein Viertel- und Halbfinal) stattfinden. Wegen der Bedenken von YB werden es somit nur vier sein. Die beiden Halbfinals sollen dem Vernehmen nach in Genf und statt in Bern neu in Zürich ausgetragen werden.

Dass sich Bern bereits nach dem Viertelfinal vom Grossanlass verabschiedet und auf einen Halbfinal verzichtet, begründet YB damit, dass der Ausbau des Naturrasens eine «komplexe Angelegenheit» sei und «rund drei Wochen» in Anspruch nehme. «Nach der EM geht es im Wankdorf nahtlos weiter mit Meisterschaftspartien und allfälligen europäischen Qualifikationsspielen, bei denen wir auf einen intakten Rasen angewiesen sind», so Albert Staudenmann.

Auch in Thun, wo für gewöhnlich ebenfalls auf Plastik gespielt wird, muss temporär ein Naturrasen verlegt werden. Die Situation ist in der Stockhorn-Arena insofern anders, als dort bloss Gruppenspiele vorgesehen sind.

Nause zeigt Verständnis für YB

Staudenmann betont, dass YB den Entscheid nicht einseitig gefällt habe, vielmehr handle es sich um eine «partnerschaftliche Zusammenarbeit» mit der Stadt Bern. Der für die Frauen-EM zuständige Gemeinderat Reto Nause bestätigt dies. Böse Zungen behaupten nun, Berns Exekutive – von der sich gewisse Mitglieder gerne in der VIP-Lounge im Wankdorf bewegen – habe sich von den YB-Vereinsoberen etwas gar einfach einseifen lassen.

«Ich bin kein Rasenspezialist», sagt Nause dazu. Die von YB vorgebrachten Argumente, wonach die Rasenfelder nicht rechtzeitig gewechselt werden könnten, hätten ihm aber eingeleuchtet. «Rasen wächst offenbar langsamer, als es sich gewisse Politiker erhoffen», sagt er – und nimmt sich selbst nicht aus der Kritik.

«Wir haben alle auch ein Herz für YB»: Gemeinderat Reto Nause 2018 mit dem damaligen YB-Goalgetter Guillaume Hoarau (Mitte) und Trainer Gerardo Seoane. Foto: Raphael Moser

Doch was ist das für eine bitterböse Pointe: Die Stadt Bern, die sich bei jeder Gelegenheit für Frauenförderung starkmacht, die sich aktuell mit Regenbogenfahnen als Zeichen der Diversität schmückt – diese Stadt zieht nun die Interessen der YB-Mannen der Frauen-EM vor. Wie passt das zusammen? Nause bedauert die Situation, spricht von einem «Abwägen zweier Bedürfnisse».

Eröffnungsspiel als schwacher Trost

Nach der Bekanntgabe der Uefa hatte die Berner Tourismusorganisation Bern Welcome noch frohlockt: «Die Hotellerie, die Gastronomie, der Detailhandel wie auch die Kulturinstitutionen können von solchen Events enorm profitieren.» Nun ist klar: Der Wegfall eines Berner Spiels wird weniger konsumfreudige Fans nach Bern locken.

Eine weitere ironische Pointe dabei: Bei den Gesprächen mit dem Berner Gemeinderat soll Marcel Brülhart, Vizepräsident des YB-Verwaltungsrates, eine federführende Rolle gespielt haben. Jener Mann also, der in Bern als «Mr. Euro 08» in die Geschichte einging und der einst als Präsident bei Bern Welcome dafür zuständig war, die Stadt für Touristen attraktiver zu machen.

Mittlerweile haben in Bern die Begeisterungsstürme für die Frauen-EM arg nachgelassen. «Wir haben alle auch ein Herz für YB.» Mit diesen Worten tröstet Reto Nause sich und die Stadt über den Wegfall eines Halbfinalspiels hinweg. Angedacht sei immerhin, dass Bern beim Eröffnungsspiel zum Handkuss käme, schiebt er nach. «Auch da können wir uns in einem attraktiven Schaufenster präsentieren.»

Nach einem Wunder von Bern klingt das nicht mehr.



Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Michael Bucher schreibt für das Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er berichtet schwerpunktmässig über Kriminalität, Polizeithemen und Gerichtsfälle. Mehr Infos @MichuBucher

Fehler gefunden?Jetzt melden.