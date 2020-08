Einfacher umziehen in Bern – Stadt Bern baut ihr Online-Angebot aus Wer in Bern umzieht, kann sich neu den Gang in die Amtsstuben ersparen. Die Angebote der Einwohnerdienste lassen sich nun zeit- und ortsunabhängig nutzen. pd / db

Es wird zwar immer einfacher, die Umzugsformalitäten zu erledigen – richtiges Anpacken bleibt einem deshalb aber nicht erspart. URS JAUDAS, KEYSTONE

Bernerinnen und Berner sollen ab sofort von vereinfachten An-, Um- und Abmeldemodalitäten bei der Stadt Bern profitieren . Mit der neuen Software könne der Gang aufs Meldeamt durch eine Onlinemeldung ersetzt werden, schreibt die Stadt Bern am Dienstag in einer Medienmitteilung. Die Stadt setze damit ein weiteres Projekt im Bereich eGovernment um.

Die «moderne und anwenderfreundliche Lösung» vereinfache die Prozesse für die Mitarbeitenden wie auch für die Kundschaft, heisst es in der Mitteilung. Letztere könne neu verschiedene Dienstleistungen online erledigen und sich damit den Gang aufs Amt ersparen. Schweizerinnen und Schweizern ist es nun möglich, alle Zu-, Weg- und Umzugsmodalitäten für die Stadt Bern online über die Plattform eUmzug CH zu erledigen. «Sie können nun orts- und zeitunabhängig die gesamte Breite der Einwohnerdienste nutzen», wird Alexander Ott, Co-Leiter des Polizeiinspektorats, in der Mitteilung zitiert.

Vorteile auch für Ausländer

Aber auch für Einwohnerinnen und Einwohner ohne Schweizer Pass werde der Umzug innerhalb der Stadt Bern einfacher. Dies habe kürzere Wartezeiten zur Folge; die öffentliche Verwaltung könne ihre Dienstleistung effizienter erbringen. Damit sei ein weiterer Meilenstein in der eGovernment-Strategie der Stadt Bern termingerecht erreicht, sagt Ott.

Der Stadtrat hatte den Investitionskredit für die neue Software im März 2019 genehmigt. Das Polizeiinspektorat konnte im vergangen Jahr die neue Standardsoftware «nest» auf die Bedürfnisse der Einwohnerdienste der Stadt Bern anpassen und nun in den letzten Tagen in Betrieb nehmen.