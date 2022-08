Brittney Griner – Staatsanwalt fordert neuneinhalb Jahre US-Basketballerin Die zweifache Goldmedaillengewinnerin soll wegen Drogenschmuggels praktisch die Höchststrafe kassieren und eine Busse von mehreren Tausend Euro bezahlen. Das Urteil wird noch heute erwartet, heisst es in US-Medien.

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Drogenschmuggels für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Zusätzlich forderte Staatsanwalt Nikolaj Wlasenko am Donnerstag in seinem Plädoyer vor einem Gericht im Moskauer Vorort Chimki eine Geldstrafe in Höhe von einer Million Rubel (rund 16’000 Franken).

Laut CNN werde das Urteil im Fall Griner noch am Donnerstag erwartet. Griner war im Februar kurz vor Beginn der russischen Offensive in der Ukraine am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem in ihrem Gepäck Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl gefunden worden waren – die Menge entsprach laut Staatsanwaltschaft weniger als einem Gramm Cannabis in fester Form. Sie bekannte sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig. Die Höchststrafe für Drogenschmuggel beträgt zehn Jahre Haft.

Der Fall Griner Gefangenenaustausch USA – Russland Profisportlerin gegen «Händler des Todes» Konflikt Russland – USA Ein Basketballstar als Putins Geisel Laut Griners Anwalt wurde der Sportlerin das Cannabis-Öl vom Arzt als Schmerzmittel verordnet. Selbst in den USA habe sie nur «gelegentlich» davon Gebrauch gemacht. In Russland ist Cannabis auch für medizinische Zwecke verboten. Die USA versuchen derzeit, Griner und den ebenfalls in Russland inhaftierten früheren US-Soldaten Paul Whelan freizubekommen. Russland fordert im Gegenzug nach US-Angaben unter anderem die Freilassung des wegen des Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Vadim K.

