Sparen beim SRF – SRG Bern warnt davor, den Lokaljournlismus zu schwächen Im Zuge der Sparmassnahmen beim Schweizer Radio und Fernsehen stellt sich die SRG-Sektion Bern Freiburg Wallis gegen weiteren Abbau am Standort Bern.

Der Standort Bern dürfe nicht geschwächt werden, so die Berner SRG-Sektion. Foto: Adrian Moser

Die Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern Freiburg Wallis hat sich am Dienstag gegen einen weiteren Abbau am Standort Bern und in den Regionen ausgesprochen.

Die Geschäftsleitung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF gab am Dienstag weitere Sparmassnahmen im Umfang von 68 Mio. Franken bekannt. Details zum geplanten Abbau von 116 Stellen kennt die regionale Trägergenossenschaft laut Mitteilung vom Dienstag noch nicht.

Sie betont jedoch, dass der Standort Bern nicht weiter geschwächt werden dürfe. Vor rund einem Jahr habe SRF den Umzug von Radio SRF 4 News und der Nachrichtenredaktion von Bern nach Zürich angekündigt. Darum ist für die Genossenschaft klar, dass weitere Abbaupläne am Standort Bern nicht opportun wären. Bern habe bereits einen schmerzlichen Sparbeitrag geleistet.

Die Genossenschaft warnt in ihrer Mitteilung auch vor einer Schwächung des SRF-Lokaljournalismus. Eine vielfältig regionale Berichterstattung und hochstehender Lokaljournalismus in Online, Radio und Fernsehen seien «zentrale Bestandteile eines medialen Service public.»

SDA/zec