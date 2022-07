Frauenfussball am TV – SRF verzichtet trotz Topquote auf mehr EM-Spiele Das Auftaktspiel der Schweizerinnen an der Fussball-EM erzielte zwischenzeitlich über 40 Prozent Marktanteil. Dennoch werden nicht alle Partien des Turniers im Fernsehen gezeigt. Moritz Marthaler

Aufstieg und Fall mit viel Publikum: 2:0 führten die Schweizerinnen gegen Portugal, 2:2 hiess es am Ende – und 300’000 Leute schauten vor dem Fernseher zu. Foto: Dave Thompson (Keystone)

Während sich das Nationalteam an der EM in England zu Wochenbeginn mit einem hartnäckigen Magenvirus herumschlägt, scheint dem Publikum in der Heimat das Gebotene durchaus zu schmecken. Der Auftakt ins Turnier der Schweizerinnen am Samstag gegen Portugal hatte einen Peak von zwischenzeitlich 323’000 Zuschauern – das entspricht einem Marktanteil von 40 Prozent. Die durchschnittlichen Einschaltquoten fürs Startspiel liefert SRF erst Mitte Woche, beim Eröffnungsspiel am Mittwoch zwischen England und Österreich waren es 128’000 Leute, Marktanteil um die 15 Prozent.