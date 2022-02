YB – FCB: Spiel der letzten Chance? – Spycher und Degen arbeiten auf der gleichen Baustelle Ein Vorsprung, wie ihn der FCZ nach 20 Runden aufweist, wurde in der Super League noch nie verspielt. Die Young Boys und der FC Basel wirken bislang nicht so, als ob sie das ändern könnten. Oliver Gut Moritz Marthaler

So wirklich viel passt nicht zusammen: YB (rechts Kanga) und der FCB (links Frei) haben auch in der Rückrunde den Tritt noch nicht gefunden. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Berner und Basler, einfach mal die Augen schliessen. Die Gedanken fokussieren. Und sich eine Tabelle vorstellen, in der die Rollen vertauscht sind. Eine Tabelle, in der YB oder der FCB nach 20 Runden an der Spitze steht. Mit neun und mehr Punkten Vorsprung vor dem Rest der Liga.

Die Realität ist bekanntlich eine andere. Eine mit dem FC Zürich an der Tabellenspitze, neun Punkte vor Basel und zehn Zähler vor YB. Auch eine mit Zweifel bei der Konkurrenz. Zweifel am gelb-schwarzen und rot-blauen Potenzial – und dessen Entfaltungsmöglichkeit.