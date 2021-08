Interview mit Immunologe - «Sprechen Sie bitte nicht immer von Wellen»

Mild hört sich hart an, wenn man an die Szenen denkt, die sich vor Krankenhäusern und in Intensivstationen abgespielt haben.

Es soll nicht zynisch klingen, aber das war keine extreme Covid-Ausbreitung. Die maximale Ansteckungszahl lag in der Hochphase bei etwa 415'000 am Tag, das hört sich nach einer grossen Zahl an, aber wir sind ein Volk von 1,3 Milliarden Menschen. Wir hatten selbst im Mai nie mehr als 300 Ansteckungen pro einer Million Einwohner am Tag, viele europäische Länder hatten schlimmere Zahlen, so auch die Schweiz. Das wahre Problem in Indien war der desaströse Zustand des Gesundheitssystems.