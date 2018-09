Ein Fussball-Gipfel der besonderen Art

Vor The Kop, der legendären Tribüne des Stadions an der Liverpooler Anfield Road, kehrt am Montagmittag ein unangenehmer Wind den Boden. Der dramatisch graue Himmel, der in fast schon absurder Aufdringlichkeit dem Klischee des Nordwesten Englands entspricht, kündigt einen Regenschauer an, der sich bald danach träge ergiesst – Launen der Natur, die nichts mit der fussballerischen Realität in der Stadt zu tun haben. Und schon gar nicht mit der Laune von Jürgen Klopp.

«Pas mal!», auf gut Deutsch: «nicht schlecht», ruft der sprachbegabte deutsche Trainer des FC Liverpool auf Französisch, als er um 14 Uhr Ortszeit durch die Tür des Presseraums im Stadion tritt, einen Pappbecher mit dem «L. F. C.»-Logo auf dem Pult deponiert und auf die Frage des Übersetzers nach dem Befinden antwortet.

Beide überhäufen sich vorab mit Komplimenten

Er tut dies kurz vor dem brisantesten Duell des ersten Champions-League-Spieltags: Vorjahresfinalist Liverpool trifft an diesem Dienstag auf das in Frankreichs Liga ungeschlagene Milliardenprojekt Paris Saint-Germain. «Wenn ich nicht eh als Trainer dabei wäre, würde ich das Spiel anschauen. Definitiv», sagt Klopp.

Dass er so prächtig gelaunt ist, liegt auch daran, dass auch sein Team bisher mit maximaler Punktausbeute gestartet ist. Die ersten fünf Premier-League-Spiele hat Liverpool gewonnen; zuletzt gegen Tottenham, einen Rivalen um die Champions-League-Plätze, wenn nicht sogar um die Meisterschaft, von der sie am Mersey seit 1990 träumen. Liverpool gegen PSG, das ist aber auch das Duell Klopp gegen Thomas Tuchel, das Duell der beiden aufregendsten deutschen Trainer, die auf nicht-deutscher Bühne tätig sind. Die beiden sind fast identische Karrierewege gegangen – und überhäufen sich vor dem Spiel mit Komplimenten: «Ich mag ihn wirklich sehr», sagt Tuchel (L'Équipe).

Klopp begann seine Profitrainer-Laufbahn 2001 in Mainz, nur eine Woche nach seinem letzten Spiel als Zweitligaprofi. Er stieg als Trainer ein, rettete den FSV vor dem Abstieg und blieb als Klubheld bis 2008. Dann ging er nach Dortmund, holte dort zwei Meisterschaften, einen DFB-Pokal und verlor 2013 das Champions-League-Finale in Wembley gegen die Bayern. Seit 2015 ist er nun, wie die Zeitschrift World Soccer schrieb, zum «charismatischsten Liverpool-Trainer seit Bill Shankly geworden» – Shankly, die Legende, steht vor The Kop in Bronze gegossen.

Tuchel folgte Klopp gleich zwei Mal nach, in Mainz und in Dortmund. Er hatte als Jugendtrainer beim VfB Stuttgart begonnen und war über Augsburg nach Mainz gekommen, wo er 2009 Cheftrainer wurde. 2015 unterschrieb er in Dortmund, als Klopp ging, und gewann dort seinen bisher einzigen Titel als Profitrainer: den DFB-Pokal 2017. Der Erfolg jedoch konnte nicht die tiefen Gräben füllen, die sich zwischen ihm und der Vereinsführung von Borussia Dortmund aufgetan hatten. Tuchel musste gehen, liess ein Sabbatical folgen und stieg in diesem Sommer bei PSG ein, das seit 2017 über den vielleicht besten Sturm Europas verfügt: Neymar Jr. und Kylian Mbappé stiessen im Vorjahr zu Edinson Cavani.

Was Klopp über Neymar denkt

Welcher Spieler bei Paris die grösste Gefahr verbreite, wurde Klopp am Montag gefragt, er lachte auf: «Ich denke darüber seit 24 Stunden nach. Aber ich kann mich nicht entscheiden.» Koketterie? Mitnichten.

Es war auch kein Psychotrick, dass Klopp Neymar mit so viel Charme bedachte, wie es seit Monaten niemand mehr getan hat, nicht mal in dessen brasilianischer Heimat. Denn natürlich ging es auch um Neymars Theatralik, die bei der WM so viele verärgert hatte. «Er ist ein fantastischer Spieler. Bei der WM hatte er, wie jeder sehen konnte, seine Verletzung (Mittelfussbruch) nicht überwunden, aber er übernahm Verantwortung», lobte Klopp.

Dass Neymar nach Fouls länger über den Rasen rolle, könne er verstehen, sagte Klopp: «Er versucht, sich selbst zu schützen», das sei sogar «smart». Denn: «Die Gegner gehen wirklich auf ihn drauf.» Dass Neymar jetzt fit ist, bereitet Klopp Unbehagen. Ist er doch der Standartenträger eines Pariser Teams, das «gebaut wurde, um die Champions League zu gewinnen», weiss Klopp.

Andererseits: Bemüht man die Statistik der Duelle von Klopp- und Tuchel-Mannschaften, könnte der Liverpool-Trainer beruhigt sein: In zehn Bundesligaduellen der beiden konnte Tuchel nur einen Sieg erringen (April 2010) – Klopp siegte sieben Mal.

Auch in der Europa League setzte sich Klopps Liverpool gegen Tuchels Dortmunder furios durch (2016/17). «Dass PSG ihn (Tuchel) geholt hat, war eine sehr smarte Entscheidung. Denn für eine Mannschaft mit einer solch unglaublichen individuellen Qualität ist es wichtig, einen Trainer zu haben, der ihnen beibringt zusammenzuspielen. Darin ist er einer der besten», lobte Klopp seinen Rivalen. Ob es dennoch ein Geheimnis gebe, warum er gegen Tuchel-Teams so oft gewonnen hat? «Wenn es eines gibt, sollte es auch ein solches bleiben», antwortete Klopp. (Redaktion Tamedia)