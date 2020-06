«Mundart»-Kolumne übers Windsurfen – Sportartikelinduschtrie Abheben wie ein Mauersegler: Kolumnistin Renata Burckhardt wird beim Anblick der Vögel ein wenig neidisch. Renata Burckhardt

Sie sy wider zrügg. Beschtimmt hei scho Tuusigi vo angere Lüt o scho über se gschrybe, aber i muess itz eifach on einisch. Wott o einisch. Wöu sie sy eifach fantastisch. We me se ghört, de isch dr Summer da. Eigentlech syge sie scho syt Mai da. We me se ghört, de isch d Luft lau, dr Himmu blau, de ruschts i de Böim, de isch d Schtimmig am Aben uf em Baukon e Troum; u baud isch de auben o dr Schtärnehimmu dert obe. We ihres Kreische lut wird, ischs e chly wien am Meer, aues würkt liechter u vertröimter. We sie de aber ume wäg sy, isch dr Summer verby. Exgüsee, dass i scho itz vo däm verzeue. S faht ja erscht a!

Aber vilech wüsst Dihr itz, vo wäm i hie rede. Has nid vorgha, aber s isch fasch es Rätsu worde. I rede vo de Muursägler. Pardon, Spyre meinen i natürlech. Zuegä, das Wort han i scho lang nümm ghört. Spyre. Was für nes Tier, was für nes Wort! We sie nid grad brüetet, isch d Spyre fascht numen ir Luft, 10 Monat lang ohni Unterbruch. Me schteu sech das Mau vor! Und im Schturzflug cha sie e Gschwindigkeit becho vo bis zue 200 Kilometer pro Schtund! I meine Hallo! Und im Schlaf flügt sie geng no öppe 23 Kilometer pro Schtund. Sie ghört zuer Familie vo de Sägler; passt, wöu wär het se nid scho beobachtet, die Spyre, wie sie ir Luft säglet, mit dr Thermik spilt, sech um d Längsachse laht la kippe, sech laht la abeschtürze.

Jedes Tier cha öppis, won üs zue totale Looser macht drnäbe.

S isch natürlech absurd, aber heit Dihr das o scho erläbt, son e liechten Aaflug vo Schalusie, we me son eme Tierli drby zueluegt, was es cha. Bi mir wärs zum Bischpiu äbe d Spyre. I tue zwar nid sägle. Wär schprachlech ja no naheliegend. Und ar Muur entlang sägle tuen i o nid, das würd für e Möntsch ja leider äuä Säubschtmord bedüte.

Aber i liebe Windsurfe. D Gschwindigkeit uf em Wasser, ds Schpil mit em Sägu, uftue, zuetue, s isch wie ds Gaspedal. I cha mi tagelang komplett vergässe uf em Brätt, so dass mir den auben am Abe mir Fründe vom Ufer us müesse zuerüefe: «Du, mir gö scho mau go ässe – s wird dunku.» I muess zuegä: I wott nid brilliere mit Technik, i surfe o nid würklech guet, für das bin i z weni ehrgyzig. Aber i finge d Gschwindigkeit super. Und o zuegä: Me het mi o scho müesse go hole, wöu i z wyt use grate bi. Nid grad ehrehaft, we me so uf em Brätt muess hocke u winke — ds Zeiche für SOS. Aber was macht me nid aues für ne guete Drive.

Paraglide isch o super. Auso Tandemflug. Säuber wär mir das Ganze z ufwändig. Aues das Material, die Tuusige vo Schtunde, wo me muess inveschtiere, u de geng das Bagaasch. Aber eifach Mau son e Hügu z dürab seckle, bis eim dr Schirm i d Luft nimmt, bis me abhäbt, bis me de uf einisch ganz Luzärn unger de Füess het, u dr Vierwaldstättersee, es grosses glitzerigs Blau: e Wahnsinn.

Auso kes Wunder, lieben i d Spyre. Wär nid? Gits öpper? Aber würklech schaluus bin i natürlech nid uf se. S wär ja äben absurd. Uf Tier schaluus z sy. Das chönnt men o uf e Gepard, wöu so elegant u schnäu. Oder uf d Giraff, wöu meh Überblick, rein geografisch, süsch han i natürlech z weni Ahnig vo son eme Giraffe-Inneläbe. Oder uf e Chatz, wöu sie sech cha säuber heile, seit me. Ds Schnürrele heig ja die Funktion. Aber so chönnt me ja uf jedes Tier schaluus sy. Wöu jedes Tier cha öppis, won üs zue totale Looser macht drnäbe. Drum gits die Theorie vom Möntsch als Mängelwäse. Aber einisch son e Tag lang e Spyre chönne z sy, da hätti nüt drgäge. Oder eifach numen e Abe lang. U, das wett i gärn.

Am Afang vo dere Kolumne han i churz d Idee gha, zwo Sache thematisch mitenang z verbinde: Spyre u Sportartikel. U ha de dänkt, das chönnti z schwär wärde. Aber s passt so guet zäme, s isch ja scho fasch dr Dechu uf e Topf. Ikarus isch eigentlech dr Aafang vor Sportartikelinduschtrie. E guete Summerafang Öich aune.