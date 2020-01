Wenn Amateure über die Streif rasen

Eine E-Mail – und ab auf die Streif. Auf dieses Monster unter den Abfahrtspisten, um die sich so viele Geschichten ranken. Manche handeln von Helden, viele von anderem. Von Stürzen, von Angst, von Schockmomenten. Blankes Eis, engste Schluchten zwischen den Netzen, Sprünge, harte Landungen. Und sie also rasen hier hinunter, drei Schweizer, Zimmermänner zwei, Treuhänder der dritte. Sie sind Vorfahrer am Hahnenkamm: Martin Bless, Rolf Kryenbühl und Elias Auf der Maur. Kryenbühl ist der Bruder des derzeit verletzten Urs, der in Bormio mit Rang 2 in der Abfahrt für Furore sorgte im Weltcup, Bless ist deren Cousin.