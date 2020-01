So kämpft Adelboden gegen den Klimawandel

Da liegt es wieder, dieses breite, weisse Band mit den roten Fangnetzen. Daneben: viel Grün. Der Schnee, fast schon ein Fremdkörper im tiefsten Winter von Adelboden. Produziert im Dezember, in Tausenden Arbeitsstunden aufgeschichtet fürs Skispektakel, das am Wochenende am Chuenisbärgli steigt. «Und daneben wachsen die Schwammerl», sagt Markus Waldner.