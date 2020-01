Paris erleidet Kreuzbandriss

Im Abfahrtsweltcup liegt der Schweizer nach seinem Erfolg am Lauberhorn mit 400 Punkten deren 16 vor dem Italiener. In Kitzbühel hätte das Duell am Wochenende in die nächste Runde gehen sollen. Doch daraus wird nichts. Vorjahressieger Paris muss just vor dem Spektakel auf der Streif kapitulieren. Nicht nur für den Klassiker – für den Rest der Saison. Wie der italienische Skiverband am frühen Dienstagabend mitteilte, hat der 30-Jährige während eines Super-G-Trainings in Kirchberg nahe Kitzbühel einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, dazu eine Mikrofraktur des Schienbeinkopfes.

Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro per Dominik Paris. :disappointed:Buona guarigione Domme! #ItaliaTeam@Fisiofficialpic.twitter.com/hfPgeNdlSr — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 21, 2020