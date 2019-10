Olympia-Stimmung am Hauptbahnhof

Am Donnerstagabend wurde die olympische Flamme für die Jugendspiele 2020 am Hauptbahnhof in Zürich entzündet. Seit 1948 in St. Moritz fand in der Schweiz kein olympisches Event mehr statt.

Botschafterinnen der Jugend-Winterspiele 2020 sind die ehemalige Skirennfahrerin Dominique Gisin und Ex-Eiskunstläuferin Sarah Meier. Die olympischen Jugendspiele werden in Lausanne ausgetragen und finden vom 9. bis 22. Januar statt.