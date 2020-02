Marco Odermatt trotzt schwierigen Bedingungen

Filip Zubcic aber schien das nicht zu stören. Der Kroate - 12. im ersten Lauf - setzte im zweiten Durchgang mit Laufbestzeit eine Benchmark, an der sich sämtliche Athleten die Zähne ausbissen. Weshalb er letztlich seine Siegpremiere im Weltcup realisierte. Am gefährlichsten wurde Zubcic Marco Odermatt. Der Nidwaldner war bereits im ersten Lauf stark gefahren, klassierte sich da auf Rang 3. Auch in der Reprise fand Odermatt als einer der wenigen Fahrer ein Mittel, um mit der Piste zurecht zu kommen. Mit 74 Hundertsteln Rückstand auf Zubcic wurde er Zweiter. Damit feiert Odermatt seinen ersten Podestplatz im Riesenslalom in dieser Saison - und das erste Spitzenresultat seit seiner im Dezember erlittenen Knieverletzung. Dritter wurde - mit bereits 1,07 Sekunden Rückstand - der Amerikaner Tommy Ford.

Ärgerlich verlief das Rennen derweil für Gino Caviezel. Der Bündner lag nach der Ouvertüre auf dem 5. Zwischenrang - so gut war er in einem ersten Lauf überhaupt noch nie klassiert gewesen. Dann aber unterlief ihm in der Entscheidung im Zielhang ein Fehler, weshalb er auf den 12. Schlussrang zurückfiel. Cedric Noger fuhr als Dritter von vier Schweizern im zweiten Lauf auf Rang 19. Er erreichte damit sein bestes Resultat seit elf Monaten und Rang 12 im Riesenslalom von Soldeau. Justin Murisier dagegen schied aus und spickte bei seinem Sturz richtige Schneefetzen durch die Luft. Am Sonntag findet in Yuzawa Naeba ein Slalom statt. Es dürfte für die Organisatoren zur Herkulesaufgabe werden, bei diesen schwierigen Bedingungen eine einigermassen wettkampftaugliche Piste hinzubekommen.